Франсуа Фийон зарекся от тюрьмы

Сегодня, 29 апреля, Парижский апелляционный суд уточнил меру наказания для бывшего премьер-министра Франсуа Фийона. Отставной политик был освобожден от реального отбытия наказания: он не окажется ни в тюрьме, ни под электронным браслетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон

Фото: Thibault Camus / AP Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон

Фото: Thibault Camus / AP

Бывший французский премьер-министр Франсуа Фийон сегодня вновь оказался на скамье подсудимых. После нескольких судебных инстанций, апелляций и жалоб Парижский апелляционный суд должен был окончательно определить меру наказания — срок лишения свободы, штраф и срок лишения избирательного права — по делу о присвоении парламентских средств в те годы, когда Фийон был депутатом. Эти средства получала за фиктивную работу его супруга Пенелопа Фийон.

Бывший политик, его жена и его бывший парламентский помощник Марк Жула вновь признаны виновными в «растрате государственных средств лицом, выполняющим публичную миссию», в соучастии и в сокрытии этих преступлений.

Решение стало окончательным после того, как 24 апреля 2024 года Кассационный суд Франции утвердил вердикт апелляционного суда. Несмотря на то что все трое подали жалобу в Европейский суд по правам человека еще в августе 2024 года, вынесенные приговоры больше не могут быть отменены внутри Франции.

Франсуа Фийон, которому сейчас 71 год и который давно отошел от активной политики, был тогда приговорен к четырем годам тюремного заключения, из которых три года — условно и один год — с обязательным отбыванием наказания. Также ему был назначен штраф в размере €375 тыс. и десять лет лишения права избираться. Его супруга Пенелопа получила два года условного заключения, такой же штраф и двухлетний срок лишения пассивного избирательного права. Марк Жула был приговорен к трем годам условно и пятилетнему сроку политической дисквалификации.

Однако в мае 2022 года, когда дело уже находилось на стадии апелляции, Кассационный суд Парижа решил пересмотреть часть наказания. В частности, Кассационный суд не нашел достаточного обоснования для одного года тюремного заключения, который Фийон должен был отбыть реально. Сегодня представитель прокуратуры запросил для Фийона четыре года лишения свободы условно, штраф в размере €375 тыс. и десять лет лишения пассивного избирательного права, полностью отказавшись от части приговора, предусматривающей реальное заключение.

Это означает, что, несмотря на признанную вину, экс-премьер, скорее всего, не окажется за решеткой.

Процесс против Франсуа Фийона стал важным прецедентом во французской политике. Именно «Пенелопагейт» — обвинения в фиктивной занятости жены и последующий суд стали причиной провала Фийона на президентских выборах 2017 года: его кампания оказалась подорвана, и он не прошел во второй тур.

Сегодняшняя ситуация с Марин Ле Пен, главой ультраправого «Национального объединения» (RN), вызывает схожие ассоциации. В случае окончательного осуждения по расследуемому делу о незаконном финансировании партийной деятельности Ле Пен может быть полностью отстранена от участия в президентских выборах 2027 года. Таким образом, процесс Фийона оказался не только историческим, но и политически значимым предупреждением для всех претендентов на высшие государственные посты.

Алексей Тарханов, Париж