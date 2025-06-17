Fars: удары Ирана по Израилю парализовали Тель-Авив

Ракетные удары иранских вооруженных сил по Израилю парализовали Тель-Авив, сообщает агентство Fars. Город оказался в состоянии близком к чрезвычайному, жители проводят большую часть времени в бомбоубежищах, говорится в сообщении.

Как пишет агентство, иностранные дипломаты, сотрудники посольств и израильские граждане массово покидают страну. Они пересекают границу с Иорданией или отправляются по Средиземному морю в сторону Кипра, отмечается в сообщении.

Иранские удары, по данным агентства, вызвали перебои в электроснабжении и проблемами с поставками горючего.