Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о результатах тестирования смартфона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Realme Фото: Realme

Бренд Realme начал продажи в российской рознице серии смартфонов GT 7. В нее входит ограниченная партия (1,5 тыс. штук) специальной версии, созданной в коллаборации с командой «Формулы-1» Aston Martin — Dream Edition, о которой я уже рассказывал. Кроме того, среди новинок младшая версия с индексом GT 7T и базовый вариант, просто GT 7. Последний мне удалось протестировать до начала продаж.

Его главная особенность — аккумулятор емкостью 7000 мАч. Это редкий и высокий показатель: этого запаса, по заверениям вендора, хватает на два рабочих дня. И это действительно так, если общее время работы экрана составляет около восьми часов без чрезмерного просмотра онлайн видео или игр. Популярные и часто требовательные к ресурсам геймерские тайтлы, вроде Call of Duty: Warzone Mobile, например, разряжают Realme GT 7 примерно за четыре часа непрерывной сессии. Комплектный адаптер мощностью до 120 Вт позволяет очень быстро восстановить заряд. Батарея полностью напитывается примерно за 40 мин. Здорово, что перегрева при этом нет. Как пояснил производитель, за контроль температуры отвечает отдельный чип. Это снижает опасения по поводу возможного возгорания.

Внутри аппарата установлен уже знакомый по Dream Edition флагманский четырехнанометровый MediaTek Dimensity 9400e. Процессор хорош не только в бенчмарках, но и избегает перегрева благодаря системе охлаждения с графеном. Его производительность дополняют 12 Гб оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 объемом до 512 Гб. Смартфон оснащен LTPO AMOLED-дисплеем с диагональю 6,78 дюйма, частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью до 6000 нит и поддержкой Dolby Vision. В основном блоке камер три модуля: Sony IMX906 на 50 Мп с оптической стабилизацией, 50 Мп телефото с двукратным оптическим зумом и сверхширокий угол на 8 Мп. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP69. Среди замеченных компромиссов — пластиковые задняя панель и рамка GT 7, отсутствие беспроводной зарядки и слота для карты памяти, а также ощутимый вес без чехла свыше 200 г.

Если сравнивать новинку Realme с Samsung Galaxy A55, который лидирует по продажам в России в среднем сегменте, GT 7 выигрывает по производительности, автономности и скорости зарядки, но уступает по качеству материалов корпуса. Также популярный Xiaomi 14T Pro получил более высокую частоту обновления дисплея (144 Гц против 120 Гц) и поддерживает беспроводную зарядку. Но Realme GT 7 превосходит его по емкости батареи и яркости экрана.

Александр Леви