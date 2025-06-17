Мантуров: Renault делает все, чтобы не вернуться в Россию

Шестилетний опцион французского автоконцерна Renault на возвращение в капитал «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» актуален, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. При этом компания своими действиями сделает невозможным его реализацию.

«Компания Renault в целом поставляет технику (Украине.— “Ъ”), и мы это знаем и видим. А когда уже из таких публичных источников происходят заявления, ну, мы этот критерий точно будем учитывать»,— отметил господин Мантуров в интервью РБК. Он считает, что это «недружественное действие» компании.

По словам господина Мантурова, компания по своей инициативе прервала все цепочки, связанные со взаимными поставками с «АвтоВАЗом», и не оказывала никакого содействия в их возобновлении.

Автоконцерн Renault покинул Россию весной 2022 года, после начала боевых действий на Украине. Компания передала долю в «АвтоВАЗе» в размере 67,69% акций ФГУП НАМИ, а завод в Москве — правительству столицы в рамках «сделки за рубль». По условиям сделки у компании есть право обратного выкупа акций в течение 6 лет. 20 февраля гендиректор Renault Лука де Мео заявлял, что компания не исключает возвращения в Россию.

Екатерина Отрашкевич