Сваха и предубеждение

«Материалистка» (Materialists) — вторая режиссерская работа Селин Сон, чей дебют «Прошлые жизни» (2023) был номинирован на два «Оскара». В новом фильме она исследует те же тонкие материи: разум и чувства, гордость и предубеждение, сочетая острую наблюдательность с несокрушимым романтизмом. Притворяясь деконструкцией ромкома, картина на самом деле продолжает лучшие традиции жанра, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отношения Люси (Дакота Джонсон) и Гарри (Педро Паскаль) не вписываются в научно-исследовательскую математику

Фото: «Вольга» Отношения Люси (Дакота Джонсон) и Гарри (Педро Паскаль) не вписываются в научно-исследовательскую математику

Фото: «Вольга»

Как в большинстве романтических комедий, действие «Материалистки» происходит в мире, очень похожем на настоящий, но все же слегка сдвинутом в глянцевую кинематографическую реальность, как будто жизнь 30–40-летних ньюйоркцев пропустили через лестные фотофильтры. Это мир фотогеничных манхэттенских улиц и крылечек бруклинских браунстоунов, квартир, похожих на те, в которых обитали героини «Секса в большом городе», мир больших денег и свиданий в дорогих ресторанах. Мир, в котором отношения, а тем более брак — это в первую очередь слияние капиталов. Ведь еще праматерь жанра Джейн Остин не уставала напоминать: любовь — это хорошо, но любовь и финансовая стабильность — залог идеальной пары.

Поиском именно таких пар занимается Люси (Дакота Джонсон), профессиональная сваха в брачном агентстве для тех, кто готов заплатить приличные деньги, чтобы не нырять самому в мутные воды приложений для знакомств. Свое ремесло Люси сравнивает с работой гробовщика или страхового агента: значение имеют конкретные параметры — рост, вес, возраст, образование, уровень годового дохода. Чем больше галочек в двух списках совпадет, тем выше шансы на «жили они долго и счастливо». Никакой магии, чистая математика.

Удивительно, но, повидав и выслушав десятки мужчин и женщин, которые подходят к выбору спутницы или спутника жизни так, как будто покупают корову на базаре (своей начальнице (Марин Айрленд) Люси жалуется, что свахам клиенты рассказывают то, о чем даже психоаналитику постеснялись бы сообщить), наша героиня все еще верит в любовь. Однако для себя ее не рассматривает: если она и выйдет замуж, то хорошенько все рассчитав, за очень, очень, очень богатого мужчину. Такой появляется как раз вовремя, на свадьбе очередной довольной клиентки.

Гарри (Педро Паскаль) не только богат, но и щедр, умен, остроумен, недурен собой, галантен, словом, представляет собой такое редкое сочетание всевозможных достоинств, что в агентстве подобных ему называют «единорогами». Он, однако, хочет быть не клиентом Люси, а ее бойфрендом. Она убеждена, что их уравнения просто не могут сойтись, но кто же устоит перед пентхаусом за $12 млн и умением элегантно оплачивать счет? И к тому же Гарри ей правда нравится. Но стоит закрутиться их роману, как на горизонте появляется бывший парень Люси — почти безработный актер Джон (Крис Эванс), которого она когда-то бросила из-за денег, точнее, их отсутствия. Денег у него нет по-прежнему, но, как мы знаем из предыдущего фильма Селин Сон, прошлое никогда не отпускает полностью.

Как в «Прошлых жизнях», Сон обещает зрителям любовный треугольник (к тому же здесь потенциальных соперников играют два популярных «интернет-бойфренда» — и как тут прикажете выбирать?). Но, как и там, в «Материалистке» это лишь приманка, чтобы зацепить аудиторию, а потом представить ей исследование о воздействии социально-экономических отношений на поиск партнера в современном обществе (речь, конечно, о «первом мире» — в развивающихся странах своя математика). В этом, как говорилось выше, нет ничего нового: кроме Джейн Остин в начале XIX века и «Секса в большом городе» на стыке XX и XXI, тем же самым занимались Билли Уайлдер в «Квартире» (1960), Майк Николс в «Деловой женщине» (1988) и многие другие. В том числе авторы, которые, как и Сон, не боялись говорить и о самых неприглядных аспектах отношений полов (хотя на то, как она выводит их на экран, безусловно, повлиял морально-нравственный климат эпохи после #MeToo).

Меняются биржевые курсы и гендерные роли, но, как говорит Люси, люди остаются все теми же. И хотя «Материалистка» в большей степени кино идей, а не людей, здесь находится место не только ироничным, а то и саркастичным наблюдениям, но и подчас неожиданным включениям настоящего человеческого тепла. А самая радикальная идея фильма в том, что любовь — это на самом деле просто, хоть и не столь надежно, как недвижимость. И в это в глубине души хочется верить даже самым несгибаемым материалистам.

Юлия Шагельман