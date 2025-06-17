Список товаров для параллельного импорта планируют скорректировать в августе

Объем параллельного импорта в России составляет около $2 млрд в месяц, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, перечень товаров, подлежащих параллельному импорту, планируется вновь скорректировать в августе.

Министр напомнил, что «на пике» работы механизма параллельного импорта в декабре 2023 года его объем достигал $6 млрд, но далее снижался. «Это тесно связанно с развитием российских производств... а также поставками продукции, произведенной в дружественных странах»,— сказал господин Алиханов в интервью «Интерфаксу».

Изменения в приказ по параллельному импорту вносили уже 8 раз, последний — весной 2025 года. В ближайшей перспективе возможно сокращение объемов ввоза в легкой промышленности, в сфере радиоэлектроники и «других отраслях, где активно происходит импортозамещение», уточнил глава Минпромторга.

Премьер-министр Михаил Мишустин в марте 2022 года подписал постановление, отменяющее ответственность за параллельный импорт. В апреле этого года Минпромторг исключил из списков параллельного импорта ноутбуки HP и нелечебную косметику.

Подробности — в материале «Ъ» «Редеют импорта ряды».