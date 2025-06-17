На конкурс грантов главы Башкирии подали 346 заявок на сумму 609 млн рублей
На конкурс грантов главы Башкирии на развитие институтов гражданского общества и реализацию социально значимых проектов поступило 346 заявок, сообщает пресс-служба Фонда грантов главы республики. Общая запрашиваемая конкурсантами сумма составила 609 млн руб.
Самые популярные темы: «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта» (75 заявок), «Сохранение исторической памяти» (51 шт.) и «Культура и искусство» (50).
Больше всего проектов отправили из Уфы (172), Стерлитамака (17) и Гафурийского района (13).
Победителей определят до 1 октября этого года. Максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн руб. на один проект.