В Екатеринбурге стартовал 16 фестиваль «Стенограффия»

Международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia) начался в Екатеринбурге, мероприятие состоится в 16 раз, сообщили его организаторы. В нем примут участие художники из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Сочи, а также из Европы — Франции, Швейцарии, Германии и Португалии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба фестиваля «Стенограффия» Фото: Пресс-служба фестиваля «Стенограффия»

Первая работа «Лучше вместе» уже появилась по адресу ул. Краснолесье, 16б перед стартом сезона — ее эскиз подготовила художница из Москвы Анастасия Вокина. Среди прочих работ будет создан масштабный объект, который объединит художников из разных городов — авторы преобразят большой мост в Академическом районе. Одной из ярких точек станет акция «Зажги маяк» на острове Маленьком вместе с художницей Натальей Пастуховой. Особое внимание в этом году уделят восстановлению муралов прошлых лет.

В помещении пустующего хлебозавода №6 в рамках «Стенограффии» состоится техно-арт-фестиваль «Прогресс-25», на котором сыграют более 30 диджеев со всей России. Частью рейва станет техно-опера Виктора Аргонова «СССР 2032». Также в привычный режим вернутся прогулки по арт-объектам — они будут проходить по трем маршрутам. Первая из них состоится 19 июня.

Кроме того, в этом году организаторы «Стенограффии» совместно с администрацией Екатеринбурга и застройщиками реализуют проект «Город, открытый для художников» по предоставлению поверхностей для авторов.

В этом году фестиваль проходит при поддержке администрации Екатеринбурга, минкульта Свердловской области при содействии Инновационного культурного центра региона и многих других.

Напомним, в 2025 году в рамках «Стенограффии» появится более 15 новых арт-объектов и будет отреставрировано пять объектов, которые были созданы на фестивале в прошлые годы. Одной из работ станет «Стена благодарности», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в рамках фестиваля напротив «УГМК-Арены» появится 300-метровый мурал, посвященный истории города и быту уральцев. Участники также планируют восстановить стрит-арт линию Екатеринбурга и заменить стоящие вдоль нее информационные стенды.

Ирина Пичурина