На фестивале «Стенограффия» создадут в Екатеринбурге свыше 15 арт-объектов

Во время проведения фестиваля «Стенограффия» (Stenograffia) в Екатеринбурге появится более 15 новых арт-объектов и будет отреставрировано пять объектов, которые были созданы на фестивале в прошлые годы, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Одной из работ станет «Стена благодарности», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Внутри трафарета в форме «Спасибо» каждый участник фестиваля нанесет слова благодарности героическим предкам. Кроме того, участники планируют восстановить стрит-арт линию Екатеринбурга и заменить стоящие вдоль нее информационные стенды.

Частью «Стенограффии» также станет техно-арт фестиваль «Прогресс-25», который объединит танцевальную электронную музыку и уличное искусство, в его рамках перфоманс представят артисты Центра современной драматургии.

Начало фестиваля назначено на середину июня.

В 2025 году в фестивале примут участие около 20 художников из России, Франции, Германии, Сербии и Португалии. Предварительно арт-объекты появятся на 10 выбранных площадках города. Планируется проведение мероприятий, посвященных 80-летию Победы, включая мастер-классы и проект «Люди рисуют». Кроме того, в рамках фестиваля напротив «УГМК-Арены» появится 300-метровый мурал, посвященный истории города и быту уральцев.

Ирина Пичурина