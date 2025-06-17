Математический лицей в Уфе построят за 2,8 млрд рублей

Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на строительство математического лицея-интерната в Уфе с ООО «Строительно-монтажная компания-10» (СМК-10), сообщается на сайте госзакупок. Победитель предложил исполнить контракт начальной ценой 2,8 млрд руб. почти на 6 млн руб. дешевле. Второй участник, не названный в протоколе, предложил выполнить работы за 2,39 млрд руб., но у него оказалось меньше баллов при оценке квалификации. Проект профинансируют из федеральной субсидии и республиканских средств.

Лицей рассчитан на 360 учеников и 250 спальных мест. Общая площадь здания составит 22,3 тыс. кв. м. Под объект реконструируют недостроенное здание центра пчеловодства и апитерапии, находящееся в 130 м севернее «Уфа-Экспо», пристроив к нему три новых блока.

Генеральный подрядчик должен подготовить проектную и рабочую документацию, построить объект и сдать его в эксплуатацию до 6 декабря 2027 года.

Лицей-интернат для одаренных детей с 6 по 11 классы, особо успешных в изучении математики и физики, планировали построить к 450-летнему юбилею Уфы в 2024 году. Он будет носить имя разработчика первых советских электронно-вычислительных машин, ученого-изобретателя Башира Рамеева.

ООО «Строительно-монтажная компания-10», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в июле 2001 года. Владелец Азат Гимадиев. Выручка в 2024 году составила 2,36 млрд руб., чистая прибыль — 969 тыс. руб. В 2025 году компания заключила контракт с Управлением капстроительства Башкирии на строительство детского сада в Нагаево за 470 млн руб.

Майя Иванова