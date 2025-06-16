Люксовые китайские внедорожники начали исчезать из дилерских центров Петербурга

Гибридные китайские внедорожники марки M-Hero начали исчезать из дилерских центров Санкт-Петербурга. В настоящий момент из трех дилеров люксового бренда эти автомобили есть в наличии только у одного, сообщает Telegram-канал Auto-Run SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Марка M-Hero дебютировала на российском рынке в начале 2024 года. В текущем году в Петербурге было зарегистрировано четыре новых гибридных внедорожника M-Hero I — единственной модели бренда в РФ. При этом в апреле-мае 2025-го, по данным аналитического центра «Автомаркетолог», новых автомобилей в городе продано не было, вся реализация пришлась на первый квартал.

На сегодняшний день два экземпляра M-Hero I предлагает только один петербургский дилер. Их стоимость на 1,5 млн рублей ниже заявленной в прошлом году на момент старта продаж этого авто.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что официальный представитель премиального китайского бренда LiXiang в РФ — компания Sinomach Auto — выбрала двух первых дилеров в Петербурге. Автосалоны должны открыться в ближайшее время.

Андрей Цедрик