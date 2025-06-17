Суд приговорил экс-мэра Дегтярска Пильникова к 10 годам за взятки

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам колонии строгого режима экс-мэра Дегтярска (Свердловская область) Вадима Пильникова с лишением права занимать должности в муниципальных органах на 7 лет, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Суд признал его виновным по ч.ч. 5,6 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Пильников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вадим Пильников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии гособвинения, Вадим Пильников получал взятки от своего заместителя Андрея Ильина и учредителя компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова. По версии следствия, заместитель Вадима Пильникова Андрей Ильин с 2022 года передал Вадиму Пильникову «за попустительство и общее покровительство по службе» в общей сложности 891 тыс. руб. Помимо этого Андрей Ильин, по версии следствия, предложил Пильникову передать ему взятку в виде автомобиля Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб.

Кроме того, Вадим Пильников получал взятки от учредителя компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, с компанией которого с 2020 года заключались муниципальные контракты по расселению аварийного жилья.

Следствие считает, что мэр Пильников лояльно относился к нарушениям в ходе приема работ, давал приоритет организации при заключении контрактов, предоставлял необходимую информацию. За это он якобы получал взятки в сумме 5% от заключенных договоров — в общей сложности 4,4 млн руб.

Посредником в передаче взяток, по версии следствия, выступал Сергей Гайда — бывший заместитель министра по социальной политике Свердловской области, сын советника губернатора Анатолия Гайды и экс-заместитель Пильникова Виктор Солдатов, которому суд назначил условный срок.

Вину Вадим Пильников признал.

Мария Шараева