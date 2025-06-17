Клубный чемпионат мира не прошел предбилетную подготовку

Клубный чемпионат мира в США, впервые проводящийся в новом, расширенном формате, кажется, рискует столкнуться с не соответствующей формальному статусу и ожиданиям придумавшей его Международной федерации футбола востребованностью у зрителей. Первый же его матч, состоявшийся в рабочее время,— между «Челси» и «Лос-Анджелесом» — прошел на заполненном менее чем на треть стадионе, а динамика продажи билетов на оставшиеся встречи свидетельствует о том, что публика неохотно покупает их даже по относительно невысокой цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трибуны во время матча стартового тура клубного чемпионата мира, 16 июня

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Трибуны во время матча стартового тура клубного чемпионата мира, 16 июня

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В главное событие очередного дня клубного чемпионата мира, который Международная федерация футбола (FIFA) «переформатировала» из компактного состязания в грандиозное мероприятие, фактически равное по масштабу мировым первенствам для сборных, превратился матч стартового тура чемпионата в группе D 16 июня. На самом деле он был довольно скучным. Английский «Челси», фаворит квартета, одержал в нем уверенную победу со счетом 2:0 над «Лос-Анджелесом». Внимание ведущих медиаресурсов, однако, приковали не игра и не ее результат, а обстановка на стадионе Mercedes-Benz в Атланте, которую тренер лондонцев Энцо Мареска назвал «странной», а обозреватели приравняли к ЧП.

Все дело в количестве зрителей, присутствовавших на матче. По официальным данным, их было всего 22 137. Это меньше трети от вместимости арены, рассчитанной на 71 тыс. болельщиков.

Стадион и в самом деле выглядел странно. Организаторы закрыли весь верхний ярус, чтобы публика расположилась компактнее. Но даже это не помогло создать видимость плотности. Она была примерно такой же, как на самых рядовых встречах, скажем, чемпионата России, и совершенно не соответствовала статусу американского состязания. FIFA позиционирует его как без оговорок топовый турнир и «праздник футбольных талантов», располагая в той же нише, что и «традиционные» для национальных команд чемпионаты мира, ближайший из которых те же США примут через год вместе с Канадой и Мексикой.

BBC, рассказывая о случившемся, обратил внимание на несколько обстоятельств, подчеркивающих неординарность события. Например, на то, что Атланта считается чуть ли не футбольным центром США, а у местной команды самая высокая посещаемость домашних игр в чемпионате MLS, американской футбольной лиги,— около 44 тыс. человек. Кроме того, «Челси» два года назад уже выступал на этом стадионе. Тогда его соперником был не «Лос-Анджелес», на порядок уступающий лондонцам по подбору игроков, а сильный конкурент из английской премьер-лиги «Ньюкасл». Матч был, по существу, товарищеским, но на него пришло около 70 тыс. зрителей.

Есть, правда, один нюанс, слегка смягчающий эффект.

Матч «Челси» с «Лос-Анджелесом» был первым на открывшемся в субботу чемпионате мира, сыгранным в неудобное время. Он проходил в рабочий день и начался не вечером, а в 15:00 по местному времени.

Но на мировых первенствах для сборных таких встреч много, и они, как правило, все равно не испытывают проблем с востребованностью у публики. В данном же случае произошла настоящая катастрофа, которая заставила тот же BBC, The Guardian, ESPN и другие издания и телеканалы задаться вопросом о том, оправданны ли подозрения насчет отсутствия интереса у американской и зарубежной аудитории к новому состязанию с яркой вывеской, но спорным содержанием, предполагающим на протяжении львиной доли дистанции столкновения грандов со слишком явными на их фоне аутсайдерами или двух вполне заурядных по меркам, допустим, основной сетки Лиги чемпионов команд.

Подозрения подкрепляют несколько фактов. Это, скажем, посещаемость остальных сыгранных встреч турнира. Что-то предельно близкое к аншлагу было зафиксировано лишь на одном из восьми. Матч открытия в Майами между местным «Интером» и египетским «Аль-Ахли» собрал 61 тыс. зрителей. На других до аншлага было довольно далеко, а еще две игры — та, в которой немецкая «Бавария» разгромила новозеландский «Окленд» с удивительным счетом 10:0, и встреча между бразильским «Фламенго» и тунисским «Эсперансом» — привлекли ненамного больше болельщиков, чем «Челси» с «Лос-Анджелесом».

О по крайней мере относительно невысокой востребованности клубного первенства можно судить и по данным билетных агрегаторов. На www.ticketsales.com днем 17 июня можно было легко приобрести билеты на все оставшиеся в календаре турнира 56 матчей, в том числе по чрезвычайно скромной для топовых футбольных состязаний цене в районе $50. Количество еще не распроданных в каждом случае билетов измерялось тысячами, часто — десятками тысяч. Только напротив 11 встреч, включая финальную, стояла пометка, предупреждающая о высоком спросе на билеты.

Алексей Доспехов