От торта до колбасы

«Коммерсантъ Стиль» исследует новое направление культуры отмены — на сей раз речь пойдет о сладком. Что не так с сахаром?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

В последнее время сахар превратился в нечто гораздо большее, чем просто ингредиент. Ванильно-карамельные ноты в парфюмерии призваны возвратить вас в комфортные моменты детства, эклеры — это успокоительные жесты потакания себе, guilty pleasures, которые (это скажет любой диетолог) обязательно должны быть в каждом сбалансированном рационе, шоколад — дань принципу внутреннего равновесия, к которому призывают психологи. Разреши себе все и стань счастливее.

Однако, этот приятный механизм самовознаграждения пусть и помогает активно выделяться гормону удовольствия дофамину, но и имеет свои побочные эффекты, не задуматься о которых просто не получится. Все сладости, как правило, являются наипростейшим для рецепторов ума и желудка сочетанием сахара и жира, которые накапливаясь, оказывают влияние не только здоровье, но и на психику. Марина Студеникина, врач-диетолог, гастроэнтеролог Juvi Clinic считает, что сладкое можно отнести к категории сильных пищевых наркотиков. «Сладкий вкус возбуждает те же самые центры удовольствия в головном мозге, что и другие наркотические вещества, вызывая такую же зависимость и ломку при отказе. Люди, у которых есть склонности к зависимостям, легко подсаживаются на сладкое. Есть эта склонность или нет, можно выявить генетически — есть особый ген, который говорит об особенности строения дофаминовых рецепторов» — рассказывает она.

Марина Студеникина



Сладости создают порочный круг желания и потребления: этот своеобразный уроборос связан с постоянными скачками инсулина в крови. Механизм такой: энергии мало — едим сладкое — инсулин в крови повышается — наступает слабость и хочется взбодриться, то есть снова съесть чего-нибудь сладкого. Получается, что при частом употреблении сахара человек живет в состоянии эмоциональных качелей. Марина Студеникина подчеркивает, что есть и другая сторона медали: «инсулин — это гормон-анаболик, на котором все растет. И это не только вес, но и полипы, родинки и различные новообразования. Сахара кормят патогенную микробиоту, в частности грибы candida, что приводит как к аутоиммунным воспалениям, так и к внешним — высыпаниям на коже». Звучит убедительно неприятно. Но как жить без такого привычного кофе с печеньем или чая с тортиком?

Глобально полный отказ от сладкого предполагается нутрициологами как лучшая стратегия, позволяющая снизить эмоциональную зависимость, стабилизировать уровень энергии и нормализовать обмен веществ. Детоксикация предполагается умная, то есть не просто исключаются продукты с простыми сахарами (торты, пирожные, выпечка), а они заменяются фруктами и ягодами, финиками, стевией.

Кира Кузнецова



О своем опыте отказа от сахара рассказывает Кира Кузнецова, журналист, автор тг-канала Rocknrolla: «Я за призывы минимизировать сахар, потому что это чистой воды наркотик, который присутствует во всей еде — от хлеба до колбасы, удешевляет состав продукта и увеличивает зависимость. Я решила, что пришло время разобраться с этим, но подошла к вопросу без фанатизма. Убрала из жизни добавленный сахар, оставила фрукты, ягоды и сухофрукты, и не сидела с лупой, выглядывая, есть ли сахар в этом вот конкретно куске хлеба в ресторане. Стресс пришел сразу. Первые три недели отказа ломало так, будто я в фильме "На игле". Вот тогда, кстати, и пришло осознание, что это — наркотик. После месяца воздержания стало легче, и сейчас я уже спокойно живу. У меня есть все те же фрукты и ягоды, протеиновое мороженое и варенье без сахара. Еще я себе оставила право съедать один вредный десерт в неделю, но теперь они все на вкус кажутся чересчур сладкими и меня к ним (ура) не тянет».

Очевидно, что отказ от сладкого может оказать множество положительных эффектов на организм, причем не только с точки зрения контроля веса. В первую очередь выигрывает разум, который благодаря исключению сахара обретает большую ясность и концентрацию, уходят резкие перепады настроения, улучшается сон.

Диана Васильева



В момент прощания с сахаром важно не чувствовать себя обделенным и не пытаться прятаться от внешнего мира. Диана Васильева, руководитель отдела методологии сети фитнес-студий The Flex говорит, что жизнь продолжается, а значит если вы занимались фитнесом, то продолжать нужно, но — с определенными корректировками. «В первую неделю нужно снизить интенсивность занятий, так как в организме будет происходить перестройка и возможен упадок энергии, поэтому дайте себе время адаптироваться, пейте побольше воды и, если чувствуете сильную слабость, лучше сократить нагрузку или заменить активную тренировку на мягкую растяжку/йогу», — советует она.

Тимур Исмайлов



Сахар, при всей своей коварности, дает то самое состояние эйфории и пусть ненадолго, но повышает настроение, а потому отказаться от него зачастую проще на словах, чем на деле. Тимур Исмайлов, шеф-повар ресторанов Historia, Lumicino это подтверждает: «Конечно, огромное количество людей всё тщательнее пытаются следить за своим здоровьем, употреблять меньше сахара и выбирать ЗОЖ, но.... судя по продажам десертов в наших ресторанах, разницы особо-то и нет: десерты и сладкое как ели, так и едят. Кроме того, очень много рецептов в меню такие, что из них невозможно убрать сахар без потери вкуса. Я иногда его заменяю медом или сиропом стевии, получается отлично. Но это все полумеры».

Все же если посмотреть на сахарный детокс как на стратегию возвращения своего внутреннего фокуса на свое самочувствие и — да — как на контроль над ситуацией, то это все же неплохая сделка. На перспективу и с хорошими дивидендами.

Ирина Кириенко