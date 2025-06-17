Уфимца приговорили к условному сроку за мошенничество

Советский районный суд Уфы вынес приговор уфимцу, признанному виновным в мошенничестве (ч.ч. 1, 6 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период и взыскал с него причиненный ущерб.

В суде установлено, что индивидуальный предприниматель с октября 2020 года по апрель 2023 года отбирал пробы горячей воды на объектах теплоснабжающей организации, доставлял их на анализ в аккредитованную лабораторию и предоставлял заказчику протоколы лабораторных испытаний.

Не желая выполнять обязательства в полном объеме, обвиняемый купил более 2 тыс. фальсифицированных протоколов лабораторных испытаний, на основании которых незаконно получил более 5,5 млн руб.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова