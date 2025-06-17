Екатеринбург вошел в топ-3 городов по активности в выборах за благоустройство

В голосовании по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» Екатеринбург набрал 393 285 голосов, сообщил у себя в Telegram мэр Алексей Орлов. Город стал третьим по уровню активности в голосовании, уступив по количеству голосов только Москве и Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Основная часть голосов — около 70% — собрана благодаря волонтерам. Ребята проделали огромную работу: порядка 4,5 тыс. добровольцев ежедневно выходили на улицы, в парки и торговые центры. Большое вам спасибо за проделанный труд, вы — гордость Екатеринбурга!»,— поблагодарил господин Орлов.

Победителем голосования стал участок набережной рек Исети и Ольховки, за обновление которого проголосовали более 73 тыс. жителей города. Работы по благоустройству при федеральной поддержке начнутся в 2026 году.

Всероссийское голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. На выбор в Уральском федеральном округе было представлено 452 объекта из 130 муниципалитетов.

Напомним, в голосовании за объекты благоустройства приняли участие свыше 2,1 млн жителей регионов УрФО. Больше всего на Урале в голосовании приняло участие жителей Свердловской области — более 1,1 млн человек. При этом регион также вошел в тройку лидеров по количеству голосов.

Ирина Пичурина