Свыше 2,1 млн жителей УрФО проголосовали за объекты благоустройства

В голосовании за объекты благоустройства, которые будут финансироваться в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской жизни», приняли участие свыше 2,1 млн жителей регионов УрФО. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всероссийское голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. На выбор было представлено 452 объекта из 130 муниципалитетов Уральского федерального округа.

Больше всего в голосовании приняло участие жителей Свердловской области — более 1,1 млн человек.

В Челябинской области — более 600 тыс. проголосовавших;

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре — более 146 тыс.;

в Тюменской области — около 130 тыс.,

в Ямало-Ненецком автономном округе — более 72 тыс.;

в Курганской области — около 60 тыс.

«Уральцы в очередной раз показали, что они принимают самое деятельное участие в судьбе своих городов и своей малой Родины. От того, насколько комфортными будут наши парки, районы, детские площадки и дворы, зависит в конечном итоге благополучие всех граждан России»,— поблагодарил жителей уральский полпред Артем Жога.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что город достиг и перевыполнил необходимый показатель по программе «Формирование комфортной городской среды». В голосовании приняли участие более 390 тыс. жителей города. Наибольшее количество голосов в Екатеринбурге набрала набережная рек Исети и Ольховки (более 73 тыс.).

Алена Голоднева