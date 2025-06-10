Средний Урал вошел в топ-3 по активности в выборах объектов благоустройства

В голосовании за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» приняли участие свыше 1 млн жителей Свердловской области. Регион показал высокую активность в голосовании и вошел в тройку лидеров по количеству голосов, сообщил департамент информационной политики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Врио губернатора Денис Паслер отметил, что в этом году рекордное количество добровольцев — свыше 12,6 тыс. человек — помогают жителям выбрать одну из 157 территорий в 56 муниципалитетах для обновления в 2026 году. В Верхней Пышме в голосовании лидирует улица Набережная на территории села Балтым (свыше 14 тыс. голосов), в Камышлове — экологическая тропа (3,5 тыс.), в Белоярском 7 тыс. человек проголосовали за благоустройство сквера патриотического воспитания и памяти на улице Ленина.

Напомним, порядка 2 млн жителей Уральского федерального округа (УрФО) сделали свой выбор в голосовании за объекты благоустройства. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) свои голоса отдали свыше 140 тыс. человек, в Тюменской области — 126 тыс., а в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — около 65 тыс. жителей. Голосование завершится 12 июня.

Ирина Пичурина