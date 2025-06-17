Ярославский округ возглавит тамбовский чиновник

Главой Ярославского муниципального округа планируется избрать Алексея Михайлова, который ранее работал первым заместителем главы города Мичуринска Тамбовской области. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник, близкий к органам власти округа.

Заседание муниципального совета Ярославского округа, на котором будет избран новый глава, назначено на 17 июня. Помимо Анатолия Михайлова депутатам будет предложено еще два кандидата — замминистра дорожного хозйства и транспорта Дмитрия Сергеева и бывшего главы Заволжского сельского поселения Владимира Курицына. Однако господина Михайлова поддерживает губернатор Михаил Евраев и «Единая Россия». Известно, что в Мичуринске Алексей Михайлов курировал сферу ЖКХ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что выборы новых глав муниципальных округов проходят в связи с муниципальной реформой, ликвидировавшей уровень поселений. Бывший глава Ярославского района Николай Золотников сложил полномочия в связи с избранием депутатом муниципального совета, а затем и его председателем. И.о. главы округа Дмитрий Шибаев в выборах не участвует.

Антон Голицын