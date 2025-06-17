Продавцы крупнейших маркетплейсов выступили против ограничения размеров скидок

Продавцы Wildberries и Ozon выступили против любых инициатив по ограничению максимального размера скидки, которую маркетплейсы предоставляют покупателям. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос Ассоциации участников рынка электронной коммерции.

Против таких ограничений выступило 99% опрошенных продавцов. При этом около 30% хотели бы большей прозрачности в механизме предоставления маркетплейсами скидок покупателям. Также 25% поддержали вариант с возможностью отказа от предоставления скидки в случае высокого спроса на товар — для большей гибкости в ценообразовании.

Ранее аналогичное исследование провел Центр доказательной экспертизы имени Гайдара. По его результатам размер наиболее комфортной для продавцов скидки, которую маркетплейс может устанавливать на товар самостоятельно, составляет 10%.

Среди вариантов регулирования авторы исследования предлагали ввести обязательное предварительное уведомление продавцов и получение явного согласия на применение скидок или фиксированное ограничение размера скидок на уровне 10% от цены товара. В случае неэффективности мер предлагалось ввести запрет на любые скидки, предоставляемые маркетплейсом покупателям.

Поиск решений по регулированию скидок начался после февральского требования ФАС изменить условия автоматических распродаж, сделав их прозрачными и прогнозируемыми. Жалобу в службу направили представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, которые оценили действия маркетплейсов как незаконную практику демпинга и вмешательство в политику ценообразования третьих лиц.

Подробнее о возможном регулировании скидок маркетплейсов — в материале «Торговое напряжение».

Екатерина Отрашкевич