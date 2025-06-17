Жителя Керчи задержали по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя Керчи 2003 года рождения, подозреваемого в передаче данных о расположении российских военных объектов в Крыму Главному управлению разведки Минобороны Украины. По информации Центра общественных связей ведомства, действия гражданина квалифицируются как государственная измена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ФСБ, фигурант, выполняя задание куратора украинской разведки, осуществлял фото- и видеосъкмку районов размещения средств ПВО и других объектов Вооружкнных сил РФ на территории полуострова. Полученные материалы, как утверждают в спецслужбе, передавались через мессенджер Telegram.

Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене, максимальное наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый признал вину, следственные мероприятия продолжаются.

Вячеслав Рыжков