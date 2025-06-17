ФСБ задержала бывшего первого вице-мэра Щучьего за превышение полномочий

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали в Москве бывшего первого заместителя главы города Щучье Сергея Белова по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «в», «е», ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд в Кургане избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральном службы безопасности.

По версии следствия, в 2020 году первый замглавы, исполняя обязанности мэра Щучьего, незаконно передал сотрудникам городской администрации семь муниципальных квартир, предназначавшихся для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан. Руководитель мэрии нарушил порядок очередности и передал помещения по договорам социального найма госслужащим, не состоящим на учете, причинив таким образом бюджету ущерб в размере более 17 млн руб., сообщает УФСБ.

По данным ведомства это преступление связно с уголовным делом бывшего главы Щучьего Юрия Дорошенко. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», экс-мэра сотрудники УФСБ задержали в апреле этого года. По версии следствия, в 2020-2022 года глава Щучьего незаконно передал не состоявшим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий сотрудникам администрации восемь квартир. Сумма ущерба бюджету, по оценке УФСБ, превысила 15 млн руб. Юрий Дорошенко также находится под стражей.

УФСБ России по Курганской области продолжает расследование уголовных дел и установление всех участников преступной схемы.