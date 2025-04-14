Курганское УФСБ раскрыло суть обвинений против экс-главы Щучьего

Управление ФСБ России по Курганской области раскрыло подробности уголовного дела бывшего главы города Щучье Юрия Дорошенко. Его обвиняют в организации схемы хищения бюджетных средств путем незаконной передачи муниципального жилья сотрудникам администрации, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

«Являясь высшим должностным лицом, чиновник с 2020 по 2022 годы в нарушение порядка очередности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условия, из личной заинтересованности по договорам служебного, а в последующем социального найма незаконно передал восемь квартир сотрудникам администрации, не состоявшим на учете», — считает следствие. Впоследствии новые жильцы приватизировали и продавали квартиры. УФСБ оценивает размер ущерба, причиненного бюджету группой лиц, в 15 млн руб.

В отношении бывшего главы, которого следствие считает организатором преступной схемы возбуждено уголовное дело по п. «в», «е» ч. 3. Ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Продолжаются мероприятия по установлению всех участников преступной группы.

Щучанский районный суд по иску районной прокуратуры признал недействительными решения жилищной комиссии о передаче квартир. «В связи с отсутствием у госслужащих законного права пользования помещениями принято решение о возврате квартир и снятии их с регистрационного учета»,— сообщает УФСБ России по Курганской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце прошлой недели, стало известно об аресте Юрия Дорошенко. Суть обвинений силовики не раскрывали.