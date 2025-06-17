Кабмин Башкирии собирается провести всероссийскую IT-конференцию

15 ноября в уфимском конгресс-холле «Торатау» может пройти всероссийская IT-конференция. Проект соответствующего распоряжения правительства Башкирии опубликовало региональное министерство цифрового развития. До 23 июня документ должен пройти общественные обсуждения, после чего будет представлен на подпись премьер-министру Андрею Назарову.

Детали планируемого мероприятия не оговариваются. Указано лишь, что в оргкомитет войдут глава минцифры Башкирии Геннадий Разумикин, его заместитель Расул Таипов, директор конгресс-холла Айгуль Муратова и директор АНО по продвижению информационных технологий «Уфакодер» Марат Рахимкулов.

Контролировать подготовку к конференции должен первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов.

Идэль Гумеров