В Екатеринбурге будут судить банду за похищение человека ради его криптовалюты

Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело четырех участников банды, которые похитили человека и заставили дать им доступ к его кошелькам с криптовалютой. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, у него похитили криптовалюту на сумму свыше 5,6 млн руб. Одно лицо из шести участников не установлено, материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что весной 2023 года житель Алтайского края узнал, что у одного из екатеринбуржцев есть деньги, в том числе в виде цифровой валюты, на сумму более 500 млн руб., и создал банду для нападения на него и хищения денег. Банда действовала с марта по август 2023 года и состояла из шести человек, включая бывшего сотрудника ГУ МВД России по Алтайскому краю. Для сбора данных о потерпевшем был вовлечен действующий сотрудник полиции из Новоалтайска, который не знал о преступных намерениях банды: он получил взятку в 300 тыс. руб. за сведения о местах жительства потерпевшего, его транспорте и родственниках.

Перед совершением преступления участники арендовали квартиры в Верх-Исетском районе Екатеринбурга и хранили в них огнестрельное оружие и патроны. Они долгое время наблюдали за графиком работы потерпевшего, маршрутами передвижения, местами жительства и работы.

В июле 2023 года в поселке Рудный в Екатеринбурге банда напала на потерпевшего, похитила его и увезла в Нижне-Исетский лесопарк. Его там удерживали до тех пор, пока потерпевший не выдал банде логин и пароль от своих кошельков с криптовалютой USDT. После получения доступа участники перевели криптовалюту на свои криптосчета. Для придания вида законности владения средствами, они продали более 4 млн руб. постороннему человеку, похищенные средства поделили между собой. В августе 2023 года деятельность банды была пресечена правоохранительными органами.

Напомним, весной сотрудники полиции ликвидировали в Свердловской области две майнинговые фермы по производству криптовалюты. Они располагались в нежилых производственных помещениях в поселках Черноусово Белоярского района и Быньги Невьянского района — там было установлено оборудование с 200 видеокартами.

Ирина Пичурина