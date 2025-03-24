Полицейские ликвидировали две майнинговые фермы в Свердловской области

Сотрудники полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области совместно со службой безопасности ПАО «Россети» ликвидировали работу двух нелегальных майнинговых ферм по производству криптовалюты. Как «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых, фермы располагались в нежилых производственных помещениях в поселках Черноусово Белоярского района и Быньги Невьянского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

«В этих зданиях было установлено оборудование для майнинга с 200 видеокартами. Фермы были подключены к электричеству через кабели, в том числе подземным способом. Никаких официальных договоров с энергосбытовыми и сетевыми организациями участники группы не заключали, что привело к незаконному потреблению энергии с ущербом на сумму более 14 млн руб.», — отметил полковник Горелых.

По его словам, была изъята спецтехника более, чем на 30 млн руб. В отношении организатора майнинговых ферм, уроженца Златоуста (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Судом для него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», мировой судья участка №1 Златоуста вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, использовавшего сети «Челябэнерго» (филиал ПАО «Россети Урал») для майнинга криптовалюты. Суд обязал его возместить материальный ущерб в размере 2,5 млн руб. и выплатить штраф 20 тыс. руб.

Мария Шараева