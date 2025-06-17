«ЛЭК Истейт» реконструирует пустующее здание на Малой Балканской под детский сад

В понедельник, 16 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов и городское правительство одобрили целевое предоставление ООО «Специализированный застройщик Корпорация "ЛЭК ИСТЕЙТ"» здания на улице Малая Балканская, 36, для реконструкции его под детский сад. Рядом с объектом на участке более чем в 6 тыс. кв. м застройщик возведет жилье. На такой площади можно построить 10-12 тыс. кв. м жилья комфорт-класса, дал оценку эксперт. Срок действия инвестиционного договора — 3 года.

«Инвестор реконструирует старое здание и создаст в нем современный детский сад на 160 мест. Затем объект безвозмездно передадут городу»,— отметил на рабочем совещании с членами городского правительства Александр Беглов.

В публикации Смольного сообщается, что ранее в пустующем здании находился центр дополнительного образования. Работы по реконструкции планируется выполнить в течение 22 месяцев со дня заключения инвестиционного договора. Срок действия инвестдоговора на строительство жилья рядом с детским садом — 36 месяцев.

В пресс-службе девелопера «Л1» отметили: соглашение со Смольным еще не подписано, в компании предполагают, что на его подготовку городом уйдет пара месяцев. Подписания на предстоящем ПМЭФ-2025 не будет, уточнили в компании. Проектная документация в рамках соглашения уже прошла госэкспертизу, отметили в «Л1».

По оценке Андрея Бойкова, управляющего партнера Rusland SP, на участке в 6 тыс. кв. м можно построить 10-12 тыс. полезной площади жилья. Подходящий класс недвижимости для данной локации — комфорт. Эксперт предполагает, что стоимость квадратного метра на начальных этапах реализации проекта составит 250-260 тыс. руб. за кв. м, а к завершению строительства может достичь 300 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что три корпуса ЖК «Курортный Квартал» получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Александра Тен