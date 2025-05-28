Три корпуса ЖК «Курортный Квартал» получили разрешение на ввод в эксплуатацию

Группа «Самолет» получила разрешения на ввод в эксплуатацию трех корпусов в ЖК «Курортный Квартал». Проект в поселке Песочный реализуется в рамках программы «Развитие застроенных территорий» в Курортном районе Петербурга.

Дома имеют высотность 8-10 этажей и относятся к 3-й очереди строительства. В первом корпусе площадью 2 888,8 кв. м запроектировано 47 квартир, во втором (6 001 кв. м) — 127 квартир. В третьем доме площадью 3 034 кв. м будут расположены 62 квартиры. Всем трем корпусам присвоен класс энергетической эффективности А+.

На территории «Курортного Квартала» уже работает детский сад на 80 мест, также завершается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тыс. учеников, и детского сада на 110 мест. По программе реновации в этом году группа «Самолет» передаст на улучшение жилищных условий местных граждан около 300 новых квартир.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным Единого реестра застройщиков, с начала 2025 года десять крупных компаний суммарно ввели в Петербурге более 400 тыс. кв. м жилья.

Подробнее об этом читайте в материале «Десять застройщиков построили сорок процентов жилья в городе».

Юлия Бабякина