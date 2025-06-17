В Челябинской области ограничат скорость мобильного интернета

В отдельных районах Челябинской области временно ограничат скорость мобильного интернета и сотовой связи. Причиной стала необходимость обеспечения мер безопасности, сообщает министерство общественной безопасности Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Возможны временные ограничения услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных мобильного интернета»,— заявили в министерстве.

Отмечается, что стационарный интернет и wi-fi будут работать в обычном режиме. Время снятия ограничений не уточняется.

Временные перебои в работе мобильного интернета также наблюдаются и в других регионах России. С 21 мая его скорость ограничивали во Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областях из-за атак беспилотников. Впоследствии о возможных сбоях предупредили жителей Орловской, Ивановской, Ярославской, Саратовской и Ростовской областей. На прошедшей и текущей неделе скорость мобильного интернета снижали в Ленинградской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Татарстане.

Ольга Воробьева