В центре Москвы 18-летний парень пытался поджечь военкомат

В Москве 18-летний юноша попытался поджечь призывной пункт, который находится в Центральном административном округе города. Поджигателя задержали росгвардейцы на месте происшествия. Молодой человек заявил, что сделал это по указу мошенников, которые «обещали посадить его семью».

О произошедшем сообщила пресс-служба Росгвардии. Огонь оперативно потушили. О последствиях поджога и пострадавших в ведомстве не сообщают. Задержанного передали полиции.

Подробнее о том, как мошенники используют своих жертв для терактов и диверсий,— в материале «Ъ» «Дважды потерпевшие».