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Коммерсантъ FM
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МИД призвал россиян не приближаться к военным объектам в Израиле и Иране

МИД России призвал граждан, которые находятся в Израиле или Иране, соблюдать максимальную осторожность и меры личной безопасности. Внешнеполитическое ведомство также рекомендовало:

  • не приближаться к военным и любым другим государственным объектам, а также не фотографировать и не снимать их на видео;
  • Избегать мест массового скопления людей;
  • неукоснительно выполнять указания местных властей и при необходимости направляться в укрытия.

Ведомство также напомнило круглосуточную горячую линию департамента ситуационно-кризисного центра МИД: +7-495-695-4545; dskc@mid.ru. Ранее посольство России в Тель-Авиве также призвало россиян покинуть Израиль.

13 июня Израиль начал военную операцию «Нация как лев», в рамках которой нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана, а также энергетической инфраструктуре и телецентру. Иран в ответ также нанес несколько серий массированных ракетных ударов по территории Израиля.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».

Петр Бузлаев

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