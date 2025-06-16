Рябков оценил риски для АЭС в Бушере на фоне эскалации между Ираном и Израилем

Ирано-израильский конфликт представляет риски для строящейся с участием России иранской атомной электростанции «Бушер», заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Конечно, все это крайне опасно»,— сказал господин Рябков журналистам, отметив, что «риски слишком высоки» (цитата по «Интерфаксу»). Он призвал прекратить силовое противостояние, чтобы ситуация стабилизировалась.

14 июня иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила об ударе со стороны Израиля по объекту 14-й фазы разработки газового месторождения «Южный Парс» в провинции Бушер. По данным Tasnim, на НПЗ Фаджр-Джам в Бушере начался пожар, который позже был локализован.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии говорил, что расположенная в иранской провинции Бушер и строящаяся с участием России атомная электростанция «Бушер» не стала объектом нападений и не пострадала от них.

Что происходит на атомной станции в Бушере после атак Израиля, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая