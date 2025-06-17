ГЧП не хватает гармонии

Евразийский банк развития (ЕАБР) проанализировал законодательные подходы к развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) в странах ЕАЭС (плюс Таджикистан). С одной стороны, отмечена схожесть регулирования, свидетельствующая о совпадении интересов стран в этой сфере, с другой — зафиксированы различия, являющиеся барьерами для иностранных инвестиций. Рецепты от ЕАБР: гармонизация национальных законов, принятие евразийских стандартов ГЧП, развитие механизма трансграничного государственно-частного партнерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ЕАБР исследовал правовую среду для ГЧП в странах присутствия банка: в России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии и Таджикистане. У каждой из этих стран есть национальное законодательство о ГЧП, и, как оценили в банке развития, во многом механизмы регулирования схожи: зачастую правила и нормы, подтвердившие свою эффективность в практике одних стран, привносятся в законодательство других государств.

Это, фиксируют в ЕАБР, свидетельствует о совпадении интересов государств в этой сфере и создает «объективные предпосылки для запуска гармонизирующих процессов». А необходимость в гармонизации есть, считают аналитики. Все же имеющиеся расхождения в подходах становятся барьерами для иностранных инвестиций — из-за этого у инвесторов и финансового сектора есть запрос на формирование единообразных процедур подготовки и реализации ГЧП-проектов.

Прежде всего, следует из обзора, гармонизировать стоит различия, которые негативно влияют на инвестиционную привлекательность проектов. Среди них — положения о преференциях и мерах господдержки инвесторов, об отборе и оценке проектов ГЧП, а также о формах финансового участия. По мнению ЕАБР, актуальным вопросом является разработка евразийских стандартов ГЧП.

Отдельный блок, над которым стоит поработать на наднациональном уровне,— механизм трансграничного ГЧП, то есть проектов, в которых государственным партнером соглашений выступают минимум две страны. По мнению ЕАБР, трансграничные ГЧП для евразийского региона имеют «принципиально важное значение в силу происходящих интеграционных процессов и необходимости в инфраструктурной связанности государств». Этот механизм позволяет решить проблемы, возникающие из-за того, что проекты реализуются на стыке территорий, бюджетных обязательств, валют и законодательств двух стран.

Ранее ЕАБР уже отмечал перспективность такого инструмента для финансирования проектов международных транспортных коридоров, прокладки трубопроводов и совместного использования ГЭС (см. “Ъ” от 8 июня 2023 года) — банк даже разработал «руководящие принципы» для трансграничных ГЧП. Опыт заключения международных договоров для реализации трансграничных ГЧП-проектов уже есть — при строительстве РФ и КНР моста через Амур. По оценке банка, трансграничные проекты пока остаются «достаточно нишевым продуктом на глобальном ГЧП-рынке». Развитию механизма мешает как отсутствие универсальных международно-правовых норм, так и действие национальных законов о ГЧП со своими различиями.

По мнению ЕАБР, следует принимать меры для того, чтобы национальное законодательство учитывало специфику трансграничных ГЧП. В качестве вариантов предлагаются вывод механизма из-под действия национальных законов о ГЧП и его подчинение международному договору или же установление в национальных законах специального единого правового режима для трансграничных ГЧП.

Евгения Крючкова