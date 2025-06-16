«Нижний Новгород» остался с новым тренером

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород», сохранивший прописку в премьер-лиге на следующий сезон, объявил о назначении на пост главного тренера Алексея Шпилевского. 37-летний белорусский специалист сменил своего соотечественника Виктора Гончаренко и заключил трехлетний контракт. В последнее время Шпилевский возглавлял кипрский «Арис», который два года назад привел к победе в национальном первенстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Шпилевский

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Алексей Шпилевский

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

После того как стало известно, что «Нижний Новгород» продолжит выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ), клуб назначил главным тренером Алексея Шпилевского вместо Виктора Гончаренко, контракт с которым был расторгнут 12 июня. По спортивному принципу волжане покинули высший дивизион, так как уступили в переходных матчах представителю первой лиги «Сочи», но бюро исполкома Российского футбольного союза, как и ожидалось, оставило их в элите с учетом того, что из нее пришлось исключить «Химки». «Нижний» по итогам прошлого чемпионата занял 13-е место и благодаря этому получил преимущество перед «Оренбургом» и «Факелом», которые также вылетели из премьер-лиги.

Теперь с командой будет работать другой белорусский специалист. И если 48-летний Гончаренко давно сделал себе имя в российском футболе, поруководив в том числе топ-клубами — ЦСКА и «Краснодаром», то 37-летний Шпилевский только дебютирует в РПЛ.

Хотя и у него уже есть определенные тренерские заслуги. В сезоне-2022/23 Шпилевскому удалось привести к чемпионскому титулу кипрский «Арис», который он возглавлял до перехода в «Нижний Новгород». Кроме того, под его руководством команда из Лимасола завоевала Суперкубок страны. А ранее Шпилевский выиграл чемпионат Казахстана с «Кайратом». С тем же «Арисом» он успел приобрести и еврокубковый опыт, участвуя в отборочных раундах Лиги чемпионов, Лиги конференций и на групповом этапе Лиги Европы.

Успехи Шпилевского заметили и в России, чему, конечно, поспособствовал известный нападающий Александр Кокорин, за карьерой которого у нас наверняка до сих пор следят. С 2022 года экс-форвард «Динамо», «Зенита» и «Спартака» защищает цвета «Ариса», где «дослужился» до капитана команды и, что называется, сработался со Шпилевским. По словам тренера в одном из недавних интервью, за три с половиной года сотрудничества у него не было никаких проблем с футболистом, которого в 2018-м приговорили к лишению свободы за хулиганство и нанесение побоев.

Любопытно, что Шпилевский тогда начал самостоятельную профессиональную карьеру.

Его первым клубом стало «Динамо-Брест», затем он тренировал «Кайрат» и немецкий «Эрцгебирге», а в 2022-м принял «Арис».

Тренерскую лицензию Шпилевский получил уже в 23 года и стартовал с юношеского уровня, проведя несколько лет в академии немецкого «Штутгарта» и в структуре австрийского «Ред Булл Зальцбург», а также «РБ Лейпциг». Так что школа у молодого белорусского специалиста, судя по всему, хорошая.

Контракт с новым главным тренером рассчитан на три года. Вместе со Шпилевским в «Нижний Новгород» перебрались Омер Эрбай, Александр Колоцей и Христос Пападопулос, которые помогали ему в «Арисе». Также в тренерский штаб вошел Адаму Адамос. Назначение Шпилевского одобрил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который назвал его в своем Telegram-канале «воспитанником европейского футбола с немецким подходом». «Смысл этого подхода в том, что он предоставляет игрокам свободу действий, доверяя их интуиции, и, что очень важно, проповедует интенсивный, скоростной футбол»,— отметил Глеб Никитин.

Александр Ильин