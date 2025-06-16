ЦБ: реальный курс рубля в мае вырос на 2,7%

Индекс реального эффективного курса рубля к иностранным валютам в мае 2025 года увеличился на 2,7%. С начала года прирост составил 13,5%.

Динамика обменного курса рубля опубликована на сайте Банка России. Согласно статистике регулятора, реальный эффективный курс рубля растет с декабря 2024 года. Реальный курс рубля к доллару США с начала 2025 года увеличился на 29,3%, к евро — на 20,4%.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в мае укрепился также на 2,7%, с начала года — на 9,1%. Номинальный курс рубля к доллару с начала года вырос на 27,3%, к евро — на 18,3%.

21 мая Банк России впервые за два года понизил официальный курс доллара ниже 80 руб. На 17 июня его стоимость установлена на уровне 78,5 руб. за доллар.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рубль перекрыл интерес к валюте».

Петр Бузлаев