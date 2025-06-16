Недосрок за недострой

К семи годам общего режима заочно приговорил Замоскворецкий райсуд Москвы экс-владельца и основателя ГК «Миэль» Григория Куликова и бывшего вице-президента компании Савелия Орбанта. Они были признаны виновными в хищении в 2007–2008 годах свыше 85 млн руб. у инвесторов так и не построенного элитного коттеджного поселка «Барвиха-Вилладж» на Рублево-Успенском шоссе. Адвокаты вину подзащитных категорически отрицают, собираясь обжаловать судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-владелец и основатель ГК «Миэль» Григорий Куликов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Экс-владелец и основатель ГК «Миэль» Григорий Куликов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На оглашении приговора присутствовали лишь несколько потерпевших, прокурор и адвокат Григория Куликова — Евгения Филиппова. Заочно представшие перед судом господа Куликов и Орбант живут за границей, в их выдаче России было отказано.

Из оглашенных описательной и резолютивной частей приговора следовало, что бывшие председатель совета директоров ЗАО «Миэль» Григорий Куликов и руководитель компании «Миэль — Загородная недвижимость» Савелий Орбант признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и приговорены к семи годам колонии общего режима. При этом срок заключения обоим будет исчисляться с момента задержания осужденных в России либо после их экстрадиции из-за границы.

Накануне в прениях прокурор просила приговорить их к девяти годам заключения, а заодно удовлетворить к ним иски восьми соинвесторов элитного поселка, признанных потерпевшими, на суммы от 7 млн до 118 млн руб. Их заявления в московскую полицию и послужили основанием для возбуждения еще в 2012 году уголовного дела.

Поселок «Барвиха-Вилладж», состоящий из 3–8-секционных сблокированных таунхаусов со всей соответствующей инфраструктурой, предполагалось построить в 10 км от МКАД на 6 га земли. Под проект в 2007–2008 годах удалось собрать с потенциальных покупателей порядка $70–80 млн. Причем продажи шли настолько успешно, что из 100 домов было выкуплено 65. Однако начатое строительство из-за нехватки средств было в итоге прекращено.

На территории до сих пор стоят недостроенные дома, уже заросшие не только высокой травой, но и местами лесом.

После обращения потерпевших и возбуждения дела полиция провела обыски в офисах холдинга «Миэль», а также в квартирах и домах его топ-менеджеров. В итоге следствие пришло к выводу, что руководители «Миэль», изначально «не имея возможности выполнять обязательства, умышленно ввели в заблуждение инвесторов относительно реального положения вещей, заключив с ними неисполнимые договора».

Одной из причин «финансовых трудностей» того периода стал взятый в 2007 году в Росбанке кредит на 500 млн руб. При этом он был выдан под залог земель в еще не возведенном поселке. Однако долг в срок погашен не был, и в мае 2011 года Росбанк взыскал с «Миэль» $24,5 млн.

Тем временем собранные с покупателей средства, считало следствие, ушли на другой проект Григория Куликова — застройку микрорайона Юбилейный в Химках.

В результате лишь некоторым инвесторам удалось вернуть свои деньги.

В свою очередь адвокаты утверждали, что в основе дела лежит исключительно гражданско-правовой конфликт. При этом адвокат Григория Куликова заявляла, что ее подзащитный еще в 2012 году отмечал, что кроме не возвращенного вовремя кредита на финансовое положение «Миэль» повлияли ошибки, допущенные его руководством. Якобы Савелий Орбант направил часть денег инвесторов «Барвиха-Вилладж» на покупку другого земельного участка, что и «привело к серьезнейшим последствиям». Суд же счел вину заочных фигурантов доказанной.

Стоит добавить, что первыми по этому делу в сентябре 2016 года были приговорены к условным срокам бывшие начальник отдела продаж ГК «Миэль» Людмила Архипова и коммерческий директор «Миэль — Загородная недвижимость» Сергей Касаткин. Суд признал, что они также участвовали в хищении средств инвесторов «Барвиха-Вилладж».

Адвокат Евгения Филиппова заявила “Ъ”, что приговор был вынесен, несмотря на то что по уголовному делу истекли сроки давности. По версии защиты, господин Куликов закон не нарушал, а был привлечен к ответственности лишь потому, что являлся основателем холдинга «Миэль».

Алексей Соковнин