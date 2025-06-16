Группа компаний «Миэль»

Компания создана Григорием Куликовым и его партнерами в 1990 году и первоначально разрабатывала системы управления металлорежущими станками. В 1993 году была преобразована в агентство недвижимости, затем занялась также инвестиционным и девелоперским бизнесом.

К 2008 году ставшая холдингом «Миэль» контролировала 14% рынка риэлторских услуг Москвы. Общий объем портфеля девелоперских проектов в 2010 году составлял 1,3 млн кв. м, земельный банк — около 300 га. В рейтинге 200 крупнейших непубличных компаний Forbes в 2011 году «Миэль» занимала 153-е место с выручкой 15,3 млрд руб. Число сотрудников превышало 3 тыс. человек. Среди реализованных «Миэль» проектов — коттеджные поселки Ромашково, Барвиха-2, «Барвиха Клаб», ЖК «Гранд Паркъ», микрорайоны Волжский, Юбилейный (город Химки).

В 2016 году ГК «Миэль» сообщила, что Григорий Куликов, задержанный в Латвии за мошенничество по запросу Генпрокуратуры РФ, больше не является владельцем компании. Тогда же «Миэль» заявила о закрытии части своих офисов в Москве и стала активно развивать франчайзинг.

Сейчас у «Миэль» работает около 40 офисов в Москве и Подмосковье, а также офисы в Барнауле, Липецке, Нижнем Тагиле, Севастополе, Симферополе и Ялте, которые оказывают риэлторские услуги. Финансовые показатели не раскрываются.