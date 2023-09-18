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Коммерсантъ FM
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Застройщикам предъявили счет за поселок

По делу о мошенничестве заочно судят бывших владельца и топ-менеджера ГК «Миэль»

Как стало известно “Ъ”, после почти двенадцати лет расследования до суда дошло уголовное дело в отношении экс-владельца ГК «Миэль» Григория Куликова и бывшего вице-президента компании Савелия Орбанта. Оба обвиняются в хищении в 2007–2008 годах более 85 млн руб. у инвесторов так и не построенного элитного коттеджного поселка «Барвиха-Вилладж» на Рублево-Успенском шоссе. Судить фигурантов будут заочно, поскольку оба находятся за границей и объявлены в международный розыск. Семь лет назад по этому же делу по пять лет условно получили бывшие начальник отдела продаж «Миэль» Людмила Архипова и коммерческий директор «Миэль—Загородная недвижимость» Сергей Касаткин.

Историю, которая легла в основу уголовного дела, Григорий Куликов считает гражданско-правовым спором

Историю, которая легла в основу уголовного дела, Григорий Куликов считает гражданско-правовым спором

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Историю, которая легла в основу уголовного дела, Григорий Куликов считает гражданско-правовым спором

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Замоскворецкий райсуд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Григория Куликова и Савелия Орбанта. Процесс будет проходить в заочном режиме, поскольку оба фигуранта еще до начала расследования уехали за границу. Господин Куликов, по данным правоохранителей, обосновался в Латвии, а господин Орбант — в Израиле. По версии следствия, именно они являются организаторами преступной группы, в которую «вовлекали других участников преступления». Фигуранты, говорится в деле, «разработали общий план совершения преступления, руководили деятельностью преступной группы, распределяли между соучастниками полученные в результате преступной деятельности доходы и организовали создание и функционирование юридических лиц в целях завуалирования своего участия в совершении преступления».

В материалах дела речь, в частности, идет о хищении средств у инвесторов, вложившихся в проект ГК «Миэль» по строительству коттеджного поселка «Барвиха-Вилладж» на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском района Подмосковья. Из промороликов компании следовало, что в 10 км от МКАД на 6 га она планировала строительство сблокированных по 3–8 секций таунхаусов со всей соответствующей инфраструктурой. В 2007–2008 годах покупатели отдали застройщику, по некоторым оценкам, порядка $70–80 млн, а к началу строительства в «Барвихе-Вилладж» из 100 домов было выкуплено уже 65. Однако в 2009 году стройка замерла. С частью покупателей, как утверждали тогда в «Миэль», они смогли договориться: им вернули деньги или предложили дома в других загородных поселках. Однако с восьмью инвесторами уладить проблему не удалось, и те обратились с заявлениями в полицию. В апреле 2012 года было возбуждено дело.

В итоге следствие пришло к выводу, что руководство компании «не имело намерения и фактической возможности выполнять обязательства и ввело инвесторов в заблуждение относительно реального положения вещей, заключив с ними договоры инвестирования». Перечисленные по этим договорам средства, говорится в деле, были частично похищены. Нанесенный потерпевшим ущерб правоохранители оценили почти в 86 млн руб.

По ходатайству следствия оба основных фигуранта этого уголовного дела были заочно арестованы Тверским райсудом Москвы. Гендиректор компании «Миэль—Загородная недвижимость» Савелий Орбант был объявлен в международный розыск в ноябре 2013 года, а основатель компании «Миэль» Григорий Куликов — в апреле 2015 года. Отметим, что в мае 2016 года последний был задержан в Юрмале по запросу Генпрокуратуры РФ и помещен под предэкстрадиционный арест. Однако уже через месяц его освободили под подписку о невыезде, а позже Латвия отказала в его выдаче.

Ранее оба обвиняемых заявляли “Ъ”, что с их стороны никакого преднамеренного хищения средств инвесторов не было, и речь можно вести лишь «о гражданско-правовом споре». Отметим, что в 2007 году компания «Миэль» взяла в Росбанке целевой кредит на полмиллиарда рублей на строительство «Барвихи-Вилладж» под залог земель в этом поселке. При этом покупателям о том, что приобретенные ими участки находятся под обременением, не сообщали. Более того, в своих показаниях свидетели говорили, что деньги якобы ушли совсем на другой проект Григория Куликова — застройку микрорайона Юбилейный в Химках. Как бы то ни было, но долг в срок так и не был возвращен. В мае 2011 года по иску Росбанка Арбитражный суд Москвы взыскал с «Миэль» $24,5 млн.

Интересно, что сам господин Куликов в интервью “Ъ” в декабре 2012 года исчезновение денег инвесторов назвал «ошибкой Савелия Орбанта». По словам основателя «Миэль», якобы именно его подчиненный пустил деньги инвесторов «Барвиха-Вилладж» на покупку другого земельного участка, а компания «не смогла правильно оценить ситуацию на рынке, вовремя разглядеть приближающийся финансовый кризис, что и привело к серьезнейшим последствиям».

Первыми по этому делу перед судом предстали бывшие начальник отдела продаж ГК «Миэль» Людмила Архипова и коммерческий директор «Миэль—Загородная недвижимость» Сергей Касаткин. Обоих задержали в 2014 году. По версии следствия, они также участвовали в хищении средств инвесторов КП «Барвиха-Вилладж». В частности, как утверждали потерпевшие, госпожа Архипова лично принимала у них наличные деньги, унося их «в коробках из-под бумаги формата А4». Взамен покупатели получали приходные ордера некоего ООО «Гранд инвест», которое формально к «Миэль» никакого отношения не имело. В сентябре 2016 года Замоскворецкий райсуд столицы признал Людмилу Архипову и Сергея Касаткина участниками действовавшей в ГК «Миэль» преступной группы и приговорил каждого из них к пяти годам условно.

Адвокаты Григория Куликова и Савелия Орбанта отказалась комментировать выдвинутые против их доверителей обвинения.

Олег Рубникович

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