В Казахстане протестируют сеть 10G

Казахстанская Astana Innovations и китайская Huawei подписали меморандум о сотрудничестве. В него среди прочего входит запуск сети 10G на территории Астаны в тестовом режиме.

«Наше сотрудничество с Huawei открывает новые перспективы для цифрового будущего Казахстана. Мы уверены, что этот проект станет важным вкладом в развитие инновационных технологий и телекоммуникационной инфраструктуры страны»,— сказал Гизат Амиргали (цитата по «Капиталу»).

Компании подписали меморандум на форуме «Китай—Центральная Азия». Глава штаба Huawei в Казахстане Сун Ясюй заявил, что тестовый запуск сети 10G позволит внедрить новые передовые решения в цифровую инфраструктуру страны.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Интернет на широкую полосу».

Петр Бузлаев