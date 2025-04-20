Интернет на широкую полосу

Китайские СМИ сообщили, что в стране впервые запустили высокоскоростной интернет 10G. Информацию “Ъ FM” также подтвердили участники рынка. Речь идет о широкополосной проводной сети, скорость загрузки по ней превышает 10 Гбит в секунду. Проект тестировали еще весной 2024 года, а в январе правительство КНР анонсировало уже коммерческую эксплуатацию технологии 10G. На днях такой высокоскоростной домашний интернет заработал в районе Сюнъань недалеко от Пекина. Его запустили IT-техногигант Huawei совместно с провайдером China Unicorn.

Сеть 10G позволит загружать фильмы в качестве 4К всего за несколько секунд, говорит гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Однако, по его словам, пока такие скорости избыточны: «Нововведение позволит на ближайшие несколько лет решить вопрос в Китае с качественным предоставлением услуг связи без проблем. Нужно понимать, что это зависит от множества факторов: территории, количества населения.

Конечно же, это не самый дешевый вариант. Возможно, маленьким странам нет необходимости строить такие широкие полосы каналов связи. Индия, США, Канада могут в дальнейшем использовать подобное. Сейчас средняя скорость сотовой связи в России — примерно 24 Мбит/с. Если говорить о проводной связи, то на уровне 100-200 Мбит/с. То есть скорость можно сравнить с текущими показателями, которые уже есть в Китае.

Насколько востребованным будет такой вид проводной связи для бизнеса? Загрузка фильма за несколько секунд вместо минуты — это, с одной стороны, приятно, а с другой, никаким образом не влияет на жизнь людей.

Пока такие скорости рядовому потребителю не нужны.

Конечно же, уже надо рассматривать отдельное домохозяйство не как одно подключение, а как десятки подключений. Поэтому сейчас, наверное, это где-то избыточно, даже для бизнеса, но, с другой стороны, надо работать с технологиями на опережение».

Телеком-аналитик Алексей Бойко отмечает, что технология 10G не имеет никакого отношения к мобильной связи. Поэтому называть запуск таких сетей научным прорывом преждевременно, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Та же Nokia год назад объявляла, что у нее есть решение и 25 GPON, и 50 GPON, и даже 100 GPON.

В Европе внедрены решения до 10G на базе того же оборудования. И, в принципе, оно позволяет передавать данные со скоростью до 100 Гбит/с. В США на коммерческой основе еще в прошлом году предоставлялись услуги 50 Гбит/с. Правда, по другой технологии — оптоволоконное Ethernet-соединение.

Очевидно, что тренд идет практически по всему миру».

В будущем технологии 10G будут востребованы для облачных хранилищ и сервисов виртуальной реальности. В Китае также активно развивается сегмент мобильной связи: сейчас там около 4 млн базовых станций высокоскоростной сети 5G. Это больше, чем в любой другой стране.

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Никита Путятин