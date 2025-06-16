Суд в Мали передал золотые шахты Barrick Gold под внешнее управление

Коммерческий арбитражный суд Бамако передал золотодобывающий комплекс Луло-Гункото в Мали, разрабатываемый канадской компанией Barrick Gold, под временное внешнее управление сроком на полгода. Внешним управляющим назначен Сумана Макаджи — специалист по бухгалтерии и аудиту и бывший министр здравоохранения Мали.

Власти Мали обратились в суд в мае, потребовав назначить внешнего управляющего в Луло-Гункото, что позволило бы возобновить работу проекта, закрытого с начала года. Они обосновали это национальными интересами и необходимостью обеспечить непрерывность работы месторождения.

Конфликт между Мали и Barrick продолжается уже почти год. Луло-Гункото — один из крупнейших золотодобывающих комплексов в мире, расположенный на западе Мали. Им управляют Barrick и правительство Мали. Власти страны требуют от Barrick выплатить около $500 млн «не уплаченных ранее налогов», а также увеличить долю малийского правительства и местных инвесторов в проекте Луло-Гункото с 20% до 35%. Осенью 2024-го власти Мали несколько раз задерживали нескольких топ-менеджеров компании. В декабре в Мали выдали ордер на арест генерального директора Barrick Марка Бристоу. В январе правительство Мали заблокировало экспорт золота с Луло-Гункото, после чего компания приостановила работу комплекса.

Barrick в мае обратилась в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) для разрешения конфликта. Сегодня, после того как стало известно о решении суда в Мали, компания выпустила заявление о том, что дело находится в процессе рассмотрения ICSID.

Яна Рождественская