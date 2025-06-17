Минус кодификация всей страны

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании 16 июня рассмотрел проект избирательного кодекса, внесенный фракцией КПРФ, и рекомендовал палате его отклонить. Коммунистов, которые настаивали, что их инициатива «оздоровит систему власти», поддержали «Новые люди». Однако глава комитета единоросс Павел Крашенинников остался непреклонен, объяснив, что избирательное законодательство очень динамично и время его кодифицировать еще не пришло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению депутата Юрия Синельщикова, разработанный КПРФ избирательный кодекс понятен даже простым гражданам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По мнению депутата Юрия Синельщикова, разработанный КПРФ избирательный кодекс понятен даже простым гражданам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект избирательного кодекса был внесен в Думу еще в феврале 2023-го, но добрался до рассмотрения на профильном комитете лишь спустя два с лишним года. Об основных новациях документа коллегам рассказал его соавтор Юрий Синельщиков. В частности, КПРФ предлагает отказаться от многодневного и дистанционного электронного голосования (ДЭГ), запретить входить в избиркомы государственным и муниципальным служащим, вернуть институт членов комиссии с правом совещательного голоса, запретить практику «паровозов», когда списки на выборах возглавляет популярная личность, которая впоследствии отказывается от мандата, и отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах. Цель документа — обеспечить демократизацию и систематизацию избирательного законодательства, при этом авторы постарались сделать его «понятным и удобным в пользовании не только членам ЦИКа, но и простым гражданам», подытожил коммунист.

Оппонентом от комитета выступил единоросс Александр Тетердинко. Он сообщил, что некоторые нормы законопроекта «прямо противоречат тем законам, которые Дума приняла совершенно недавно» — в частности, это касается отказа от ДЭГ и возвращения членов избиркомов с правом совещательного голоса. В то же время ряда положений действующего законодательства в проекте нет — например, о запрете баллотироваться для граждан, привлеченных к уголовной ответственности за экстремистские преступления, отметил депутат. В ответ Артем Прокофьев (КПРФ) усомнился в самом аргументе о противоречии законодательству, ведь, по сути, ему противоречат все новые законы, а «это и есть полномочие Госдумы — менять законодательство».

Затем слово взял Денис Парфенов (КПРФ), который отметил, что избирательный кодекс — «это во многом основополагающий документ, призванный серьезно повлиять на жизнь всего нашего общества», и посетовал, что ни одни выборы в России не проводились по тем же законам, что и предыдущие. Что же касается ДЭГ, то именно с его помощью на выборах в Госдуму-2021 «победу сразу у нескольких наших товарищей буквально увели из-под носа посреди ночи», уверял господин Парфенов. Свою речь он завершил призывом «не жертвовать достоверностью голосования в пользу удобства его проведения» и выразил убеждение, что принятие кодекса позволит «снизить влияние административного ресурса и крупных капиталов», а в итоге «оздоровит сам институт выборов и всю систему власти».

Сардана Авксентьева («Новые люди») сообщила, что ее фракция поддержит законопроект, хотя у нее и есть некоторые замечания к тексту. «Но такие вещи, как отмена муниципального фильтра и ужесточение требований к формированию избиркомов, совпадают с позицией нашей партии»,— пояснила она.

Итог дискуссии подвел Павел Крашенинников, отметивший, что «у нас динамичное законодательство», а кодифицировать его можно только в том случае, если оно «устоялось». Кроме того, по его мнению, кодификация затруднена из-за многоуровневого характера избирательного законодательства. В то же время единоросс признал, что менять правила накануне выборов — это «совсем уж безобразие». В итоге комитет рекомендовал палате рассмотреть и отклонить законопроект до конца весенней сессии.

Ксения Веретенникова