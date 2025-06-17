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Минус кодификация всей страны

Профильный комитет Госдумы счел проект избирательного кодекса КПРФ преждевременным

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании 16 июня рассмотрел проект избирательного кодекса, внесенный фракцией КПРФ, и рекомендовал палате его отклонить. Коммунистов, которые настаивали, что их инициатива «оздоровит систему власти», поддержали «Новые люди». Однако глава комитета единоросс Павел Крашенинников остался непреклонен, объяснив, что избирательное законодательство очень динамично и время его кодифицировать еще не пришло.

По мнению депутата Юрия Синельщикова, разработанный КПРФ избирательный кодекс понятен даже простым гражданам

По мнению депутата Юрия Синельщикова, разработанный КПРФ избирательный кодекс понятен даже простым гражданам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По мнению депутата Юрия Синельщикова, разработанный КПРФ избирательный кодекс понятен даже простым гражданам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект избирательного кодекса был внесен в Думу еще в феврале 2023-го, но добрался до рассмотрения на профильном комитете лишь спустя два с лишним года. Об основных новациях документа коллегам рассказал его соавтор Юрий Синельщиков. В частности, КПРФ предлагает отказаться от многодневного и дистанционного электронного голосования (ДЭГ), запретить входить в избиркомы государственным и муниципальным служащим, вернуть институт членов комиссии с правом совещательного голоса, запретить практику «паровозов», когда списки на выборах возглавляет популярная личность, которая впоследствии отказывается от мандата, и отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах. Цель документа — обеспечить демократизацию и систематизацию избирательного законодательства, при этом авторы постарались сделать его «понятным и удобным в пользовании не только членам ЦИКа, но и простым гражданам», подытожил коммунист.

Оппонентом от комитета выступил единоросс Александр Тетердинко. Он сообщил, что некоторые нормы законопроекта «прямо противоречат тем законам, которые Дума приняла совершенно недавно» — в частности, это касается отказа от ДЭГ и возвращения членов избиркомов с правом совещательного голоса. В то же время ряда положений действующего законодательства в проекте нет — например, о запрете баллотироваться для граждан, привлеченных к уголовной ответственности за экстремистские преступления, отметил депутат. В ответ Артем Прокофьев (КПРФ) усомнился в самом аргументе о противоречии законодательству, ведь, по сути, ему противоречат все новые законы, а «это и есть полномочие Госдумы — менять законодательство».

Затем слово взял Денис Парфенов (КПРФ), который отметил, что избирательный кодекс — «это во многом основополагающий документ, призванный серьезно повлиять на жизнь всего нашего общества», и посетовал, что ни одни выборы в России не проводились по тем же законам, что и предыдущие. Что же касается ДЭГ, то именно с его помощью на выборах в Госдуму-2021 «победу сразу у нескольких наших товарищей буквально увели из-под носа посреди ночи», уверял господин Парфенов. Свою речь он завершил призывом «не жертвовать достоверностью голосования в пользу удобства его проведения» и выразил убеждение, что принятие кодекса позволит «снизить влияние административного ресурса и крупных капиталов», а в итоге «оздоровит сам институт выборов и всю систему власти».

Сардана Авксентьева («Новые люди») сообщила, что ее фракция поддержит законопроект, хотя у нее и есть некоторые замечания к тексту. «Но такие вещи, как отмена муниципального фильтра и ужесточение требований к формированию избиркомов, совпадают с позицией нашей партии»,— пояснила она.

Итог дискуссии подвел Павел Крашенинников, отметивший, что «у нас динамичное законодательство», а кодифицировать его можно только в том случае, если оно «устоялось». Кроме того, по его мнению, кодификация затруднена из-за многоуровневого характера избирательного законодательства. В то же время единоросс признал, что менять правила накануне выборов — это «совсем уж безобразие». В итоге комитет рекомендовал палате рассмотреть и отклонить законопроект до конца весенней сессии.

Ксения Веретенникова

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