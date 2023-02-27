КПРФ хочет разобраться с выборами

Депутаты фракции КПРФ во главе со своим лидером Геннадием Зюгановым в минувшую среду внесли в Госдуму проект избирательного кодекса. Представители парламентской оппозиции восприняли ряд предложенных нововведений позитивно. А вот в «Единой России» считают, что для кодификации избирательного законодательства время еще не пришло. По мнению эксперта, проект КПРФ содержит много полезных предложений, но нуждается в доработке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Геннадий Зюганов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Авторы 453-страничного документа указывают в пояснительной записке, что идея избирательного кодекса не нова: Верховный совет уже пытался его внедрить еще в 1992 году. Позже аналогичными разработками занимались партии и экспертное сообщество. В своем варианте кодекса КПРФ предлагает ряд новшеств: например, сделать единым днем голосования третье воскресенье марта, отказаться от многодневного и дистанционного электронного голосования (ДЭГ), отменить возможность волеизъявления на придомовых территориях, запретить входить в избиркомы государственным и муниципальным служащим. Также коммунисты считают необходимым запретить практику «паровозов», когда списки возглавляет популярная личность, которая впоследствии отказывается от мандата, отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах, ввести принцип неизменности нормативно-правовой базы в период избирательной кампании. Кроме того, КПРФ предлагает отказаться от формирования избирательных участков со значительным числом избирателей (сейчас в ряде случаев допускается образование участков с числом избирателей, превышающим 3 тыс. человек). Еще одно предложение — введение критерия существенности ошибок в документах кандидатов при принятии решений об их регистрации или отказе в ней. Кроме того, компартия предлагает ввести уведомительный порядок для предвыборных митингов и вернуть трансляцию в интернет с камер видеонаблюдения на участках. Авторы проекта также предлагают не включать военнослужащих по призыву в списки избирателей для участия в выборах в органы власти российских регионов.

Правительство уже дало отрицательный отзыв на инициативу: ее принятие потребует дополнительного финансирования из бюджета (в частности, на установку систем видеонаблюдения на избирательных участках), а его источники не определены.

Однако соавтор проекта Юрий Синельщиков (КПРФ) считает, что шансы кодекса на принятие не стоит недооценивать, так как у партии власти нет причин не поддержать документ. «Конечно, мы хотим и просто привлечь внимание к многочисленным проблемам, которые поднимаем. Но почему мы вдруг решили, что у нас нет шанса на успех? Самое главное — мы сформировали из разрозненных законодательных актов единую систему. Я бы на месте единороссов принял кодекс в первом чтении, а потом ко второму вносил бы поправки»,— сказал “Ъ” коммунист.

Однако единоросс, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников полагает, что для принятия подобного документа время еще не пришло. «На данной стадии развития нашего общества, когда избирательное законодательство кипит и постоянно меняется, кодифицировать правовые нормы невозможно,— пояснил “Ъ” парламентарий.— Кодифицируют устоявшиеся десятилетиями правила. Здесь этого нет и в ближайшее время не предвидится, не потому-то кто-то не хочет или плохой, отношения неустойчивые. Нельзя построить добротный дом в центре бурной реки. Кодекс должен быть основательным и долговечным документом».

А вот представители «Справедливой России — За правду» (СРЗП) готовы поддержать коммунистов, так как сходятся с ними по многим позициям, а в 2012 году предлагали свой вариант кодекса, сообщил “Ъ” председатель партии Сергей Миронов. «Избирательный кодекс должен решать две основные задачи — уход от любых ограничений избирательных прав граждан и от политической монополии известной партии. А эта монополия благодаря принимаемым думским большинством законам только укрепляется»,— поясняет партиец. По его словам, эти «пагубные процессы» нужно оборачивать вспять, что и предлагают «коллеги из КПРФ» и на чем настаивает и СРЗП своими инициативами.

С юридико-технической точки зрения избирательное законодательство «морально устарело», в нем много внутренних противоречий из-за многочисленных изменений, признает депутат Госдумы, заместитель главы центрального аппарата ЛДПР Алексей Диденко. Однако он призывает подходить к новым изменениям осторожно и без резких реформ. Так, господин Диденко скептичен по отношению к отмене многодневного голосования и ДЭГ, так как такое волеизъявление удобно людям. Практику «паровозов» можно ограничить, но не в отношении лидеров партии, считает либерал-демократ. Ну и переносить выборы партия предлагает не на март, когда «в некоторых регионах еще прохладно», а на апрель. Со смягчением муниципального фильтра в ЛДПР согласны.

В пресс-службе «Новых людей» “Ъ” пояснили, что партия не поддержит проект коммунистов, так как он заведомо непроходной, что только мешает реальным изменениям в избирательной системе. Однако «Новые люди» выступают за равный баланс между мажоритарной и списочной системами избрания депутатов, установление одного дня голосования, повышение прозрачности муниципального фильтра. «Как минимум должна быть внедрена система проставления подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра через "Госуслуги"»,— говорят «Новые люди».

Электоральный эксперт Аркадий Любарев в 2011 году также готовил проект избирательного кодекса, а в прошлом ноябре опубликовал на сайте движения «Голос» (включено Минюстом в реестр иностранных агентов) подробный разбор инициативы коммунистов. Как он пояснил “Ъ”, большинство его замечаний авторы не учли. Так, эксперт считает упущением КПРФ отсутствие отдельной главы, посвященной избирательным системам. «Ее отсутствие, в частности, приводит к тому, что нормы, определяющие избирательную систему, оказываются в самых неожиданных местах»,— писал эксперт. Также коммунисты не рассмотрели проблему регулирования региональных и муниципальных выборов. Хотя значительная часть таких норм жестко закреплена федеральным законом, часть из них регулируется только рамочно, а ряд из них носит диспозитивный характер, что позволяет региональным властям вводить или отменять те или иные правила. «По ряду важных норм у регионального законодателя есть неограниченные возможности собственного регулирования»,— добавляет эксперт. Он также отмечает, что в проекте нет норм, определяющих, в каком случае кандидат на губернаторских выборах считается избранным. Также в документе, как и в действующем законодательстве, нет регулирования разбиения партийных списков на региональных и муниципальных выборах на территориальные группы, отмечает эксперт. Господин Любарев поддерживает идею стабилизации избирательного законодательства, но считает, что многие мелкие нормы можно пересматривать и в поздние сроки: «Иначе мы потеряем возможность улучшать избирательные законы в последний год перед выборами, когда им уделяется более пристальное внимание». По мнению Аркадия Любарева, нуждается в кардинальной переработке глава о выдвижении и регистрации кандидатов. В частности, он предлагает восстановить избирательный залог (применялся на российских выборах с 1999 по 2008 год) и усовершенствовать процедуру сбора подписей, в том числе и с применением электронных сервисов.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина