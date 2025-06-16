Паразит такой

Сочи рискует потерять субтропический облик к 2026 году из-за массового нашествия инвазивных вредителей, уничтожающих растения. Об этом заявил доктор биологических наук Борис Туниев, бывший замдиректора по науке Сочинского нацпарка. По его словам, экология региона страдает от последствий Олимпиады 2014 года, когда вредители проникли на курорт из европейских питомников. Снимки уничтоженных пальм и кипарисов — в фотогалерее «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Финик Канарский, относится к семейству пальмовых. Возраст 40-50 лет. Поражен красным пальмовым долгоносиком Фото: Борис Туниев Финик Канарский, возраст 40-50 лет. Поражен красным пальмовым долгоносиком Фото: Борис Туниев Финик Канарский, возраст 40-50 лет. Поражен красным пальмовым долгоносиком Фото: Борис Туниев Вашингтония нитеносная, относится к семейству пальмовых. Возраст около 80 лет. Поражена красным пальмовым долгоносиком Фото: Борис Туниев Туи Шаровидные, относится к семейству кипарисовых. Возраст 10-15 лет, поражены кипарисовой златкой Фото: Борис Туниев Магнолия Крупноцветковая, возраст около 70-80 лет. Поражена древесником многоядным Фото: Борис Туниев Магнолия Крупноцветковая, возраст около 70-80 лет. Поражена древесником многоядным Фото: Борис Туниев Трахикарпус Форчуна, возраст около 70 лет. Поражен красным пальмовым долгоносиком Фото: Борис Туниев Финик Канарский, возраст 40-50 лет. Поражен красным пальмовым долгоносиком Фото: Борис Туниев Магнолия Крупноцветковая, возраст около 70-80 лет. Поражена древесником многоядным Фото: Борис Туниев Магнолия Крупноцветковая, возраст около 70-80 лет. Поражена древесником многоядным Фото: Борис Туниев Магнолия Крупноцветковая, возраст около 20-30 лет. Поражена древесником многоядным Фото: Борис Туниев Бутия Головчатая, относится к семейству пальмовых. Возраст около 40-50 лет. Поражена красным пальмовым долгоносиком Фото: Борис Туниев Кипарис Пирамидальный, возраст 80-90 лет. Поражен кипарисовой златкой. Парк «Ривьера» Фото: Борис Туниев Магнолия Крупноцветковая, возраст около 70-80 лет. Поражена древесником многоядным Фото: Борис Туниев Кипарис Пирамидальный, возраст 80-90 лет. Поражен кипарисовой златкой. Парк «Ривьера» Фото: Борис Туниев Кипарис Пирамидальный, возраст 80-90 лет. Поражен кипарисовой златкой. Парк «Ривьера» Фото: Борис Туниев Следующая фотография 1 / 17 Финик Канарский, относится к семейству пальмовых. Возраст 40-50 лет. Поражен красным пальмовым долгоносиком Фото: Борис Туниев Финик Канарский, возраст 40-50 лет. Поражен красным пальмовым долгоносиком Фото: Борис Туниев Финик Канарский, возраст 40-50 лет. Поражен красным пальмовым долгоносиком Фото: Борис Туниев Вашингтония нитеносная, относится к семейству пальмовых. Возраст около 80 лет. Поражена красным пальмовым долгоносиком Фото: Борис Туниев Туи Шаровидные, относится к семейству кипарисовых. Возраст 10-15 лет, поражены кипарисовой златкой Фото: Борис Туниев Магнолия Крупноцветковая, возраст около 70-80 лет. Поражена древесником многоядным Фото: Борис Туниев Магнолия Крупноцветковая, возраст около 70-80 лет. Поражена древесником многоядным Фото: Борис Туниев Трахикарпус Форчуна, возраст около 70 лет. Поражен красным пальмовым долгоносиком Фото: Борис Туниев Финик Канарский, возраст 40-50 лет. Поражен красным пальмовым долгоносиком Фото: Борис Туниев Магнолия Крупноцветковая, возраст около 70-80 лет. Поражена древесником многоядным Фото: Борис Туниев Магнолия Крупноцветковая, возраст около 70-80 лет. Поражена древесником многоядным Фото: Борис Туниев Магнолия Крупноцветковая, возраст около 20-30 лет. Поражена древесником многоядным Фото: Борис Туниев Бутия Головчатая, относится к семейству пальмовых. Возраст около 40-50 лет. Поражена красным пальмовым долгоносиком Фото: Борис Туниев Кипарис Пирамидальный, возраст 80-90 лет. Поражен кипарисовой златкой. Парк «Ривьера» Фото: Борис Туниев Магнолия Крупноцветковая, возраст около 70-80 лет. Поражена древесником многоядным Фото: Борис Туниев Кипарис Пирамидальный, возраст 80-90 лет. Поражен кипарисовой златкой. Парк «Ривьера» Фото: Борис Туниев Кипарис Пирамидальный, возраст 80-90 лет. Поражен кипарисовой златкой. Парк «Ривьера» Фото: Борис Туниев