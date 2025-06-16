Паразит такой
Кадры уничтоженных вредителями пальм, магнолий и кипарисов в Сочи
Сочи рискует потерять субтропический облик к 2026 году из-за массового нашествия инвазивных вредителей, уничтожающих растения. Об этом заявил доктор биологических наук Борис Туниев, бывший замдиректора по науке Сочинского нацпарка. По его словам, экология региона страдает от последствий Олимпиады 2014 года, когда вредители проникли на курорт из европейских питомников. Снимки уничтоженных пальм и кипарисов — в фотогалерее «Ъ-Сочи».
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