Липецкую УК «Регион 48» признали банкротом

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом местное ООО «Управляющая компания "Регион 48"» и ввел в отношении компании конкурсное производство. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Решение еще не опубликовано.

Из данных Rusprofile следует, что конкурсным управляющим назначен Сергей Строганов из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

С иском о банкротстве «Региона 48» в июле 2024 года обратился местный поставщик энергоресурсов ООО «Новитэн». Заявление сразу приняли к производству, однако его рассмотрение откладывалось.

В октябре 2024-го компания попала под наблюдение. Из судебной документации следует, что в реестр требований кредиторов включена задолженность в 7,5 млн руб. перед «Новитэн», из которых основные 7,4 млн руб. составляет долг за электроэнергию.

По данным Rusprofile, ООО «Управляющая компания "Регион 48"» было зарегистрировано в Липецке в декабре 2015 года. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем выступает местное ООО «Спецзеленстрой» (деятельность в области архитектуры), которое принадлежит АО «Липецкстрой» (покупка и продажа собственной жилой недвижимости), владельцы которого не раскрываются. 2024 год «Регион 48» отработал с нулевой выручкой и чистым убытком в 2 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 20 тыс. и 2,3 млн руб. соответственно.

Егор Якимов