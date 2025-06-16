«Пари НН» продолжит выступать в РПЛ

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение оставить «Пари Нижний Новгород» в числе участников Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

За такое решение в начале июня проголосовало большинство клубов РПЛ и Первой лиги. «Пари НН» завершил сезон на 13-й строчке турнирной таблицы, а в переходных матчах между представителями двух дивизионов уступил «Сочи», а значит, по спортивному принципу должен был вылететь.

Однако состав участников высшего дивизиона чемпионата России не был определен из-за ситуации в футбольном клубе «Химки». Они остались в РПЛ по спортивному принципу, заняв 12-е место, однако не получили лицензию из-за долгов. Клуб приостановил деятельность.

По итогам сезона высший дивизион покинули «Оренбург» и «Факел». Из Первой лиги поднялись калининградская «Балтика», московское «Торпедо» и «Сочи».

Роман Левищев