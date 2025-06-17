Рекультивацию оставили про запас

Арбитражный суд Башкирии не стал обязывать АО «Башкиравтодор» рекультивировать карьеры возле уфимского микрорайона Базилевка. На участке площадью свыше 140 га компания добывала песчано-гравийную смесь, хотя землю арендовала другая организация — ООО «Башкирдорстрой». В 2024 году «Башкиравтодор» отказался от дальнейшей разработки карьеров, однако закрывать их не стал. Это вызвало недовольство арендатора: мало того что недра разрабатывались без согласования с «Башкирдорстроем», так еще и рекультивировать территорию придется ему. С требованием привести участок в порядок арендатор обратился в суд, который, однако, счел, что запасы месторождения слишком велики для его рекультивации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Башкиравтодор" добывал ПГС возле Базелевки

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ "Башкиравтодор" добывал ПГС возле Базелевки

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Территория площадью 140,6 га в полукилометре от уфимского поселка Базилевка, используемая для добычи песчано-гравийной смеси, не будет рекультивирована до выработки запасов полезных ископаемых. Такое решение принял арбитражный суд Башкирии, рассматривавший иск ООО «Башкирдорстрой» (арендатора участка) к АО «Башкиравтодор» — компании, эксплуатировавшей месторождение.

Как следует из материалов дела, «Башкирдорстрой» арендует спорный участок с 2004 года по договору с министерством земельных и имущественных отношений Башкирии. При этом в 2021 году министерство природопользования и экологии разрешило «Башкиравтодору» использовать участок под добычу ПГС.

Эксплуатация недр на участке, принадлежащем «Башкирдорстрою», стала предметом судебных разбирательств. По мнению арендатора, добыча велась без согласования с ним и договора субаренды. В июне 2024 года арбитражный суд встал на сторону «Башкирдорстроя» и взыскал в егопользу более 8,1 млн руб. неосновательного обогащения.

Лицензия «Башкиравтодора» на право добычи ПГС действовала до 2026 года, однако в начале прошлого года компания отказалась от дальнейшей разработки. Покинув месторождение, «Башкиравтодор» оставил карьеры без рекультивации.

Письменные требования владельца участка привести его в порядок эффекта не возымели, что и стало поводом для иска. Истец пояснил, что министерство земельных и имущественных отношений — собственник участка — не примет территорию обратно без приведения ее в надлежащий вид.

ООО «Башкирдорстрой» зарегистрировано в 2016 году в Уфе, основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Владеют компанией, по данным Rusprofile, Аслан Байсаров и Сергей Трофимец. В 2024 году убыток организации составил 1 млн руб. при выручке 77 млн руб.

Третьими лицами к разбирательствам были привлечены временный управляющий «Башкиравтодора» Александр Путинцев, минземимущество и минэкологии Башкирии, а также Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Возражая против иска, «Башкиравтодор» указывал, что компания уже частично привела участок в порядок, а именно сняла плодородно-растительный слой почвы, складировала его для дальнейшего использования и заполнила карьеры водой. Остальные работы — засыпка выработок вскрышными породами, ликвидация усадки грунта, нанесение плодородно-растительного слоя, благоустройство откосов новообразованных водоемов и окружающей территории — возможны лишь после полной отработки карьера, доказывал ответчик.

Суд, отклоняя исковые требования, принял во внимание информацию минэкологии Башкирии, согласно которой неотработанные запасы месторождения превышают 9,5 млн кубометров. В таком случае, по мнению суда, рекультивация участка приведет к ухудшению свойств полезных ископаемых и штрафным санкциям со стороны надзорных органов.

«Таким образом, в случае наличия на участке недр неотработанных запасов полезных ископаемых, целесообразно проводить мероприятия по консервации, а не ликвидации горных выработок с целью сохранения остаточных запасов общераспространенных полезных ископаемых», — говорится в решении.

В ООО «Башкирдорстрой» на запрос «Ъ» вчера не ответили.

Рекультивацией месторождения придется заниматься, вероятно, новому владельцу лицензии на добычу, полагает управляющий партнер ZharovGroup Евгений Жаров. По его словам, законодательство прямо предписывает консервацию, а не рекультивацию при наличии промышленных запасов недр. Такое условие, пояснил собеседник «Ъ», позволяет сохранить месторождение для будущего использования. Рекультивация же, пояснил эксперт, приведет к разубоживанию (обеднению) ископаемых.

«Позиция ответчика правомерна, поскольку досрочное прекращение лицензии не отменяет факта невыработанности запасов ПГС (9,5 млн куб. м). Технический проект разработки карьера изначально предусматривал восстановление земель лишь после полной выемки ресурсов, а текущее состояние участка (обводненные карьеры) соответствует этапу консервации»,— рассказал господин Жаров.

ИдэльГумеров