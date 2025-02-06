Особняк Руадзе выставили на торги

ЗАО «Скан-Нева» выставило на продажу принадлежащий ему деревянный особняк Руадзе, являющийся объектом культурного наследия, на Каменном острове за 872 млн рублей, следует из соответствующего объявления на площадке онлайн-торгов. Общая площадь здания, приспособленного под офисы класса В, составляет 1,4 тыс. кв. м. Цена на объект завышена, считают игроки рынка, но из-за ограниченного предложения в сфере коммерческой недвижимости на Каменном острове инвесторы могут заинтересоваться предложением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особняк Кожевникова (Руадзе)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Особняк Кожевникова (Руадзе)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Брокер Beyond (ООО «Ев Санкт-Петербург») выставил на продажу деревянный особняк Руадзе нa нaбeрeжной peки Maлaя Нeвка, 33А, на «Авито» и на «Циане». В лот на продажу входят дом в неоклассическом стиле площадью 1,465 тыс. кв. м и прилегающая территория в 3,575 тыс. кв. м. Брокер уточнил, что объект может использоваться не только для личного проживания, но и под офисы класса В, именно под коммерческую недвижимость особняк используется в настоящее время. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», часть здания площадью 843 кв. м принадлежит ЗАО «Скан-Нева». Данных о том, кому принадлежит остальная часть дома, нет.

ЗАО «Скан-Нева» зарегистрировано в августе 1992 года, гендиректор — Светлана Полкова. Как следует из сведений в «СПАРК-Интерфакс», компания занимается оптовой торговлей замороженных овощей, ягод и грибов из Китая, Сербии, Египта. Ее клиентами являются сеть «ДА» (ООО «Фреш Маркет») и ООО «Лента». Выручка за 2023 год составила 203 млн рублей, а чистая прибыль ушла в минус на 11 млн рублей. До декабря прошлого года компания располагалась в особняке Руадзе, но впоследствии юридический адрес общества сменился на поселок Федоровское в Ленобласти, следует из выписки ЕГРЮЛ.

Особняк Руадзе построен в 1876 году по проекту архитектора и академика Императорской академии художеств Георга Прейса, который еще известен по работе над Свято-Троицким богадельным домом на Оранжерейной улице и домом Е. З. Броун на Псковской улице. Деревянный дом в южной части Каменного острова входит в перечень объектов культурного наследия на территории Петербурга, сообщается на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП).

До революции поместье принадлежало семье купцов Кожевниковых, но после его национализировали. С 1930 по 1960 год здесь находились отделения кардиологического и клинического санаториев. В 1989 году старый дом был разобран, а его внешний облик вновь воссоздали в дереве по проекту архитектора Виктора Голуба только в 2006 году.

Участники рынка сходятся во мнении, что цена на объект сильно завышена, но главное преимущество — локация здания. Партнер NF Group Станислав Бибик объясняет, что район традиционно считается элитным и престижным. Каменный остров — это преимущественно жилая территория с исторически сложившимся статусом, где коммерческая активность ограничена и имеет точечный характер из-за градостроительных регламентов на новое строительство.

«Как инвестицию это рассматривать сложно, вложенные деньги будут окупаться долго ввиду небольшой площади актива, что ограничивает денежный поток от потенциальной аренды. Однако трофейный актив актуален для покупателей, желающих заполучить объект на Каменном острове»,— заключает руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин.

Стефания Барченкова