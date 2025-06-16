Разгромы в футболе

Разгромный до неприличия счет не такая уж редкость на крупнейших турнирах, включая самые крупные — чемпионаты мира. За последние полвека был зафиксирован десяток случаев, когда команды проигрывали с разницей в шесть или более мячей. Скажем, на первенстве мира 1974 года отметилась сборная Заира (ныне ДР Конго). Это был первый случай, когда на мировое первенство пробилась команда из Черной Африки. А заирский диктатор Мобуту Сесе Секо ждал от своей команды успешного выступления, пообещав игрокам солидные премиальные уже за сам выход в финальную часть чемпионата, а за достойное выступление в ней дополнительные выплаты. Так что после вполне обыденного поражения от Шотландии (0:2) футболисты де-факто занялись саботажем. Итог — поражение от сборной Югославии со счетом 0:9. А денег игроки так и не увидели. Многие из них по возвращении на родину впали в нищету. Очень уж они прогневили диктатора Мобуту.

На чемпионате 1982 года сборная Венгрии разгромила команду Сальвадора со счетом 10:1. Тут не было никакой подоплеки, интриг. Просто венгры были на две головы сильнее сальвадорцев. Тот счет остается самым разгромным в истории мировых первенств. А еще в этом матче был оформлен самый быстрый хет-трик на чемпионатах планеты: за семь минут. Интересно, что венграм тот разгром никак не помог. В группе они заняли третье место и во второй групповой этап не прошли.

В 1986 году сборная Венгрии снова стала участником разгрома. Только в этот раз громили уже ее. Делала это сборная СССР, одна из сильнейших по составу в истории Советского Союза. Команда Валерия Лобановского отправила в ворота венгров шесть безответных мячей, подтвердив свой статус одного из претендентов на высокие места. Но, к сожалению, уже в 1/8 финала советская сборная споткнулась на бельгийцах, которым уступила в дополнительное время (3:4).

На чемпионате мира 2010 года после длительного перерыва (с 1966 года) появилась сборная КНДР. И в первом же матче, против бразильцев, произвела неплохое впечатление, уступив 1:2. Но вот следующая игра обернулась провалом. Сборной Португалии команда КНДР уступила со счетом 7:0. Но публику волновал не столько сам счет, а то, как теперь поступят в Пхеньяне с игроками. Западные и северокорейские СМИ дружно писали, что их сошлют на работу в шахтах. Президенту FIFA Зеппу Блаттеру даже пришлось просить пояснений у властей КНДР. Те его заверили, что футболистов наказали мягко.

8 июля 2014 года вполне может претендовать на то, чтобы считаться днем национального траура в Бразилии. В этот день сборная Бразилии по футболу в полуфинале домашнего чемпионата мира умудрилась проиграть немцам (они потом еще и чемпионами мира стали) со счетом 1:7. Вообще-то в истории бразильской команды и до того был проигрыш с разницей в шесть мячей — Уругваю. Но случился он еще в 1920-м на чемпионате Южной Америки. А тут вся страна много лет работала над организацией первенства мира, полагая, что дома-то бразильцы титул возьмут, и получила вместо этого мощнейшую оплеуху. Как тогда писало издание O Dia: «Обладатель наибольшего числа Кубков мира дал себя убить. Он был унижен у себя дома. И с изысканной жесткостью».

В отличие от чемпионатов мира, с их чрезвычайно широким и неоднородным представительством, на первенствах Европы (групповые стадии на континентальном чемпионате были введены в 1980 году) неприличных разгромов не было вообще. Несколько раз фиксировался счет 5:0, но не более того. Интересно, что не так уж много мегапроигрышей было и в Лиге чемпионов. В самом престижном еврокубке дважды фиксировался счет 8:0. Столько в групповой стадии розыгрыша сезона 2007/08 года «Ливерпуль» забил «Бешикташу», столько же «Реал» отправил в ворота «Мальмё» в сезоне 2015/16 года. Поражений с разницей в семь мячей в Лиге чемпионов насчитывается уже тринадцать. Мало для ежегодного турнира, который через несколько лет отметит сорокалетие. В этом перечне присутствует и российская команда. 6 декабря 2017 года «Спартак» в гостях уступил «Ливерпулю» со счетом 0:7. Но что интересно: несмотря на ту осечку, красно-былые не стали худшими в своем квартете. В группе они заняли третье место и перешли в Лигу Европы. Там, правда, выбыли в первом же раунде.

Алексей Доспехов, Афсати Джусойти