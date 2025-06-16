С экс-начальницы управления главы Башкирии по соцкоммуникациям сняли судимость

Экс-начальнице управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елене Прочаковской отменили уголовное наказание и досрочно сняли судимость, сообщила она во «ВКонтакте». По информации «Башинформа», на решение суда, в частности, повлияло «безупречное поведение» экс-чиновницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-руководитель управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Экс-руководитель управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2024 года Красногорский городской суд признал Елену Прочаковскую виновной в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком. Как было установлено в суде, в 2017 году подсудимая, работая в красногорской мэрии старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ, фиктивно трудоустроила знакомую Наталью Фрей (приговорена к двух годам условно за мошенничество) в МФЦ главным специалистом. Ущерб бюджету Красногорска оценили в 758 тыс. руб.

Московский областной суд через три месяца оставил приговор в силе и Елена Прочаковская написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Венера Хисамова